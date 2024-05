Smutny los stadionu słynnego klubu. Niedawno rozgrywano tam wielki turniej [WIDEO]

Od kilku dni południe Brazylii przeżywa jedną z najgorszych klęsk żywiołowych od lat. W stanie Rio Grande do Sul spadły ulewne deszcze, które doprowadziły do największej powodzi w tym regionie od 80 lat. Woda nie oszczędza niczego. Teraz do listy uszkodzonych budynków można dopisać Arenę do Gremio. Wybudowany kosztem 205 milionów euro stadion całkowicie zalało. Niedawno grano tam mecze Copa America.

