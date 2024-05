Gwiazdor uratował setkę ludzi przed kataklizmem. "Nigdy nie widziałem czegoś takiego" [WIDEO]

Diego Costa zdecydowanie najlepszy okres w karierze ma już za sobą. Gdy w 2014 roku przechodził z Atletico Madryt do Chelsea za blisko 40 mln euro, był uznawany za wielką gwiazdę. Broniąc barw angielskiego klubu, nie stracił skuteczności, a na dodatek w sezonie 2014/15 zajął trzecie miejsce z dorobkiem 20 goli w klasyfikacji strzelców Premier League tuż za plecami Harry'ego Kane'a (21) oraz Sergio Aguero (26). Po czterech latach znów został piłkarzem Atletico, ale nie wrócił już do dawnej formy, dlatego w 2021 roku przeniósł się do Brazylii. Niedawno miał jeszcze krótki epizod w Wolverhampton Wanderers, ale nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań i w 21 meczach zdobył zaledwie jedną bramkę.

Diego Costa uratował życie ok. 100 osobom. "Bohaterski czyn"

Na początku lutego 35-latek przeniósł się z Botafogo do Gremio. I choć początek miał całkiem udany, to w ostatnich tygodniach totalnie rozczarowuje. Jak się okazuje, dokonał we wtorek niezwykle bohaterskiego czynu, po którym kibice zapewne zapomną mu fatalne występy.

Dziennik "Daily Mail" podał, że Costa, wracając do domu z treningu, napotkał grupę ludzi, która potrzebowała pomocy z powodu szalejącej w tamtym regionie powodzi. "Nie zawahał się działać. Błyskawicznie użył swojego jeepa oraz skutera wodnego, by wydostać ich z zalanych obszarów" - czytamy.

Ponadto Cadena SER przekazała, że Brazylijczyk poprosił o wsparcie przyjaciół, którzy również pomagali uratować będących w pułapce ludzi. "Nigdy nie widziałem czegoś takiego, co zrobił Costa" - przyznał świadek, cytowany przez stację. Telewizja CNN poinformowała, że w wyniku klęski żywiołowej tego obszaru zginęły już co najmniej 83 osoby. Dodatkowo 276 zostało rannych, a 111 uznano za zaginione. Mało tego ogłoszono, że ok. 120 tys. ludzi zostało przesiedlonych.

Ostatni dni ulewnych deszczów spowodowały masowe powodzie i osunięcia ziemi, przez co ludzie mają tam do czynienia z ekstremalnymi warunkami pogodowymi. CNN dodało, że drogi i mosty w wielu obszarach są zniszczone, a pół miliona ludzi nie ma dostępu do prądu, ani wody. Burze nawiedziły rzekomo ponad 200 miast, a prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva obiecał już pomoc rządową dla ofiar.