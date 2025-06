W Czechach zawrzało po wylosowaniu Legii. Tak nazwali polskich kibiców

Legia Warszawa we wtorek poznała rywala w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy, którym zostało FK Aktobe z Kazachstanu. Pod względem sportowym nie jest to najgorsze losowanie, ale jeśli chodzi o samą podróż - jak najbardziej. Samo miasto leży na zachodzie Kazachstanu, blisko granicy z Rosją.

Tak Czesi piszą o losowaniu Ligi Europy i Legii Warszawa

Za to w środę Legia Warszawa dowiedziała się, że w razie awansu, to w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy zmierzy się z czeskim Banikiem Ostrawa. Jeśli zaś odpadnie z Aktobe, to w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zagra także z zespołem z Czech - Spartą Praga. Co jasne, ten fakt został odnotowany przez naszych południowych sąsiadów.

Portal zwrot.cz zauważył, że Banik Ostrawa był nierozstawiony w losowaniu eliminacji Ligi Europy. "Jego potencjalnymi rywalami mogły być drużyny z wysokiej półki - SC Braga, Partizan Belgrad czy FC Lugano. Losowanie skojarzyło jednak ekipę z Bazalów właśnie ze zwycięzcą rywalizacji między zespołem z Kazachstanu a zdobywcami tegorocznego Pucharu Polski" - czytamy.

"Banik spotkał nieprzyjemny los. Zmierzy się z Legią lub Aktobe z Kazachstanu" - ogłosił portal idnes.cz. "Legia Warszawa to największy polski klub z pięknym stadionem i głośnymi kibicami, którzy słyną z pomysłowej choreografii na trybunach" - dodano w artykule, zaznaczając, że ewentualny dwumecz z Legią będzie "derbami sąsiednich krajów". A jak napisali o zeszłym sezonie warszawskiego klubu? "Drużyna nie pracowała, nie było ducha zespołowego, dochodziło do konfliktów między zawodnikami, zwłaszcza obcokrajowcami" - orzeczono.

"Drużyna z Ostrawy dowiedziała się, że w drugiej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy zmierzy się z bardziej utytułowaną drużyną – Legią Warszawa – lub kazachskim zespołem Aktobe" - czytamy na sport.cz. Według tego portalu do drugiej rundy eliminacji powinna awansować Legia.

Pierwsze spotkanie Legii Warszawa z FK Aktobe w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy zostanie rozegrane w czwartek 10 lipca w Warszawie, a rewanż tydzień później 17 lipca w Azerbejdżanie. Obie drużyny mierzyły się ze sobą w sezonie 2014/2015. Wtedy stołeczny klub wygrał dwumecz 3:0 w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy.