Oficjalnie: Ważny piłkarz Rakowa odchodzi po czterech latach!

Raków Częstochowa słabo spisuje się w rundzie wiosennej ekstraklasy i będzie miał spory problem z awansem do europejskich pucharów, o obronieniu mistrzostwa Polski nie wspominając. Z tego powodu w drużynie dojdzie do bardzo znaczących zmian.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto, czym po karierze zajmuje się Karol Bielecki. "Potrzebowałem sześciu lat"

Raków Częstochowa ogłasza. Uznany piłkarz odchodzi po sezonie

Z końcem sezonu trenerem przestanie być Dawid Szwarga. Na razie nie wiadomo, kto go zastąpi, choć bardzo duże szanse daje się Markowi Papszunowi. Ten pracował w Rakowie w latach 2016-2023 i po ewentualnym powrocie spotka wielu znajomych piłkarzy. Ale z niektórymi się minie.

W środę mistrzowie Polski ogłosili, że po zakończeniu sezonu odejdzie pomocnik Marcin Cebula. To jeden z zawodników z najdłuższym stażem w zespole, reprezentuje go od lipca 2020 r. - dłużej w klubie są tylko Oskar Krzyżak, Fran Tudor i Ben Lederman. Przyczynił się do zdobycia mistrzostwa, Superpucharu Polski oraz dwóch Pucharów Polski. "'Cebul', dziękujemy za wszystko i życzymy powodzenia w dalszej karierze! Podziękowanie zawodnikowi nastąpi podczas sobotniego meczu z Pogonią Szczecin" - przekazano.

Marcin Cebula odchodzi z Rakowa Częstochowa

Cebula zadebiutował w Rakowie 22 sierpnia 2020 r. w ligowym meczu z Legią Warszawa (1:2), w którym zaliczył asystę. Siedem dni później strzelił debiutanckiego gola w starciu z Lechią Gdańsk (3:1) w ekstraklasie. Do tej pory rozegrał w barwach częstochowskiego klubu 102 mecze, zdobył 11 bramek i zanotował 12 asyst.

28-latek będzie miał jeszcze trzy okazje, aby poprawić ten dorobek. Przed końcem sezonu Raków Częstochowa czekają jeszcze mecze z Pogonią (11 maja), Cracovią (19 maja) oraz Śląskiem Wrocław (26 maja). Do tych spotkań podjedzie mocno osłabiony - niedawno poinformował o kontuzjach kolejnych zawodników.