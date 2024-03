Marciniak może to zrobić jako pierwszy w historii. Sensacyjny scenariusz

Szymon Marciniak uchodzi za najlepszego sędziego na świecie. To on w ostatnim czasie poprowadził najbardziej prestiżowe spotkania - finały mistrzostw świata w Katarze, Ligi Mistrzów czy Klubowych Mistrzostw Świata w Arabii Saudyjskiej. Raczej nie zabraknie go także na turnieju Euro 2024, który zostanie rozegrany na przełomie czerwca i lipca w Niemczech. Bardzo możliwe, że przejdzie wówczas do historii futbolu, jako pierwszy sędzia, który podczas meczu tej rangi komunikował się z kibicami.

Wielka szansa dla Szymona Marciniaka. Może posędziować historyczny mecz

Taką hipotezę stawia były sędzia międzynarodowy Rafał Rostkowski. W artykule na stronie sport.tvp.pl zdradził, że jest mało prawdopodobne, aby Marciniak został przydzielony do meczu o złoto. Wszystko przez to, że w krótkim czasie sędziował finały trzech wielkich imprez i UEFA powinna dać szansę komuś innemu. Za znacznie bardziej realną uznał perspektywę poprowadzenia meczu otwarcia pomiędzy Niemcami a Szkocją 14 czerwca. A ten z punktu widzenia sędziowania może być przełomowy.

Wszystko przez eksperyment, w którym testowane jest nowe rozwiązanie związane z funkcjonowaniem VAR-u. Po każdej spornej sytuacji z jego użyciem arbiter wzorem futbolu amerykańskiego miałby przekazywać zgromadzonym na stadionie fanom oraz tym przed telewizorami, dlaczego utrzymał, bądź cofnął poprzednią decyzję. Ma to korzystnie wpłynąć na transparentność i czytelność dla kibiców. Do tej pory testy odbywały się jedynie w rozgrywkach organizowanych przez FIFA, ale ostatnio IFAB, czyli jedyna organizacja na świecie mająca prawo ustalać i zmieniać "przepisy gry", zgodziła się, aby je rozszerzyć.

Rewolucja w sędziowaniu. "Zrobi to również UEFA". Marciniak będzie pierwszy?

O udział w eksperymencie może zwrócić się teraz każda konfederacja kontynentalna lub związek krajowy. - Prawdopodobnie zrobiła to już albo wkrótce zrobi również UEFA, ale oficjalnie nie zostało to jeszcze ogłoszone - przyznał Rostkowski. Gdyby tak się stało, moglibyśmy zobaczyć sędziów komunikujących się z widzami już podczas wspomnianego Euro 2024. W przypadku dużych międzynarodowych turniejów byłaby to absolutna nowość.

Pełną listę sędziów zgłoszonych do turnieju UEFA ma podać w kwietniu. Euro 2024 potrwa od 14 czerwca do 14 lipca. Mecz otwarcia zostanie rozegrany w Monachium, finał odbędzie się na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.