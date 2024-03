Lewandowski przedstawił swoją wersję. Tak miał wyglądać konflikt z Błaszczykowskim. "Zazdrość"

Robert Lewandowski i Jakub Błaszczykowski to jedni z najlepszych polskich piłkarzy w historii. Przez wiele lat dzielili boisko zarówno w klubie, jak i w kadrze. W Borussii Dortmund grali wspólnie przez cztery lata, zdobywając mistrzostwo i Puchar Niemiec. O mały włos, a sięgnęliby również po trofeum Ligi Mistrzów. Wtedy wielokrotnie mówiło się o konflikcie między zawodnikami. Temat powrócił przy okazji premiery filmu "Kuba". Głos w sprawie zabrał główny bohater filmu, a teraz do rzekomego konfliktu odniósł się też Lewandowski.

Robert Lewandowski ucina plotki ws. konfliktu z Błaszczykowskim

Błaszczykowski wyznał kilka tygodni temu, że rzeczywiście dochodziło do nieporozumień z Lewandowskim. Nigdy jednak nie wpływały one na ich postawę na murawie. - Robert zmienił się w sposobie postrzegania naszego konfliktu. Każdy z nas potrzebował czasu, aby dojść do wniosku, że mieliśmy zbyt duże ego - mówił w podcaście u Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego.

Okazuje się, że nieco inaczej widział to Lewandowski. Udzielił wywiadu dla TVP Sport, w którym zaprzeczył doniesieniom mediów. - Odnośnie mnie i Kuby, ja to zawsze powtarzałem, że nigdy nie miałem z nim żadnego konfliktu - zaczął.

- To, że byliśmy młodzi, mieliśmy aspiracje i marzenia, to jedyne słowo, co byłoby pewnie [odpowiednie, przyp. red.] w tamtym czasie, to jakaś zazdrość. Ja nigdy do Kuby nic nie miałem. Jak była sytuacja, że coś usłyszałem, to podszedłem do Kuby i powiedziałem: "Kuba, jak coś masz, śmiało przyjdź do mnie, powiedz mi to w oczy, a nie, że ktoś tam gada" - podkreślał.

Twierdził, że zawsze szybko starał się wyjaśnić jakieś niejasności, by nie przerodziły się w większe nieporozumienie. Tak było m.in. za czasów gry w Borussii. Przytoczył nawet jedną z sytuacji.

- Pamiętam taką historię, w Dortmundzie to było. Byliśmy na siłowni. Zastanawiałem się, czy to prawda, czy nie, bo coś do mnie dochodziły informacje. Porozmawialiśmy. Juergen Klopp akurat to widział i później się spytał: "Co się dzieje?" A ja odpowiedziałem: "Jakieś nieporozumienie. Chciałem po prostu to tylko wyjaśnić, żeby nie było żadnej niejasności" - dodawał.

Lewandowski powiedział to wprost. "Osoby z otoczenia robiły zamęt"

Lewandowski przedstawił również własną teorię na temat rzekomego konfliktu z Błaszczykowskim. Wprost stwierdził, że duży wpływ miały osoby z zewnątrz. To one nakręcały narrację, która czasami udzielała się również samym zainteresowanym.

- Myślę, że w tamtym okresie osoby z otoczenia dużo zrobiły takiego zamętu i zbudowały pewne historie wokół nas, albo budowały historie, które były nieprawdziwe. Myślę, że takie właśnie rzeczy dzieją się w piłce. Często ludzie wokół robią te swoje interesy, biznesy, coś dla nich łatwiejsze. I ja to powiedziałem, że ludzie też wokół pewnie spowodowali, że gdzie te nasze drogi się rozeszły. Ale nigdy nie było konfliktu - przekonywał.

Teraz obaj piłkarze są na innych etapach życia. Lewandowski rozwija karierę w FC Barcelonie, z kolei Błaszczykowski zakończył już przygodę z piłką nożną i odszedł na emeryturę.