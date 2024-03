Koszmar Polaka. Uraz za urazem. A miał być gwiazdą reprezentacji

Krystian Bielik w ostatnim czasie stracił miejsce w składzie Birmingham City. Nastąpiło to w pechowych okolicznościach, Polak wrócił po kontuzji, a następnie pojawił się kolejny problem, który wykluczył go z gry. - Nie wiem, ile będzie pauzował, ale myślę, że będą to tygodnie, a nie dni - powiedział przed wtorkowym meczem z Hull City Mark Venus, pełniący obowiązki trenera Birmingham City. Uraz pomocnika może być również problemem dla Michała Probierza.

