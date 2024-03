Gigantyczny pożar przed stadionem! Ogień szaleje. Mecz drużyny Polaka odwołany

W tym sezonie Southampton walczy o powrót do Premier League. Jak na razie zajmuje czwarte miejsce w tabeli, ale traci już 11 punktów do lidera Leicester City. W odrobieniu strat stara się pomóc Jan Bednarek. Polak jest chwalony przez media - nie tylko dość skutecznie spisuje się w obronie, ale i podłącza się pod akcje ofensywne, czego efektem są dwie bramki. Nic więc dziwnego, że trener ma do niego spore zaufanie i niemal za każdym razem wystawia go w pierwszym składzie. Wydawało się, że nie inaczej będzie w środę. Tego dnia Southampton miało zmierzyć się z Preston North End. Tyle tylko, że do spotkania finalnie nie dojdzie, przynajmniej nie w planowanym terminie.

Dramat przed meczem Jana Bednarka. Płomienie koło stadionu. Obrazki budzą przerażenie

Jak donoszą dziennikarze "The Telegraph", około godziny 13:00 służby ratownicze i straż pożarna w Hampshire i Isle of Wight otrzymały zgłoszenie o gigantycznym pożarze, który wybuchł w fabryce, zlokalizowanej tuż obok stadionu Southampton. Na miejsce od razu wysłano osiem wozów strażackich, a w stronę budynku wystrzelono armaty wodne.

I mimo że od wybuchu pożaru minęło już kilka godzin, to zagrożenie nie ustaje, a ogień jest wciąż dość silny. "Gęsty czarny dym i czerwone płomienie unoszą się w niebo" - relacjonują dziennikarze. To jednak nie koniec. Okoliczni mieszkańcy otrzymali zalecenia, by nie wychodzić z domów i zamknąć okna oraz drzwi.

W tej sytuacji rozegranie samego meczu stanęło pod dużym znakiem zapytania. - Płomienie są wysokie, a pożar tylko się nasila. Z tego powodu na zewnątrz jest bardzo gorąco, a nawet nie jestem blisko fabryki - donosił jeden ze świadków.

Służby ostrzegają przed meczem. Szykują się spore utrudnienia

Dodatkowo służby informowały o sporych utrudnieniach wokół stadionu. "Niektóre drogi w pobliżu miejsca zdarzenia są zamknięte i zaleca się omijanie tego obszaru, aby umożliwić przejazd pojazdom uprzywilejowanym" - czytamy.

Ostatecznie na nieco ponad dwie godziny przed meczem Southampton poinformowało o przełożeniu spotkania. "Decyzję podjęto po konsultacjach z władzami lokalnymi i służbami ratunkowymi. Wiemy, że kibice mogą czuć się rozczarowani, ale mamy nadzieję, że zrozumieją potrzebę stawiania na pierwszym miejscu bezpieczeństwa kibiców i personelu obu klubów. Mecz zostanie przełożony na nowy termin, o którym poinformujemy wkrótce" - napisał klub w oficjalnym oświadczeniu.

Faworytem nadchodzącego spotkania będzie drużyna Bednarka, na co wskazuje pozycja w tabeli. Southampton jest czwarte, z kolei rywale znajdują się na 9. lokacie. Do ekipy Polaka tracą jednak aż 17 punktów.