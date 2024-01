Zaskakujące informacje ws. Salaha. Liverpool wydał oświadczenie

Mohamed Salah strzelił gola i zanotował asystę w pierwszym meczu fazy grupowej PNA z Mozambikiem (2:2). Przeciwko Ghanie (2:2) zagrał tylko jedną połowę. Był nieobecny w ostatnim meczu grupowym z Republiką Zielonego Przylądka (2:2).

Liverpool wydał oświadczenie ws. Salaha

Egipt czeka na triumf w Pucharze Narodów Afryki od 2010 r. W poprzedniej edycji turnieju dotarł do finału, gdzie przegrał po rzutach karnych z Senegalem. "Faraonowie" nie grają przekonująco w tym roku. Co prawda wyszli z grupy na drugim miejscu, ale zremisowała wszystkie trzy mecze, do tego zakończyły się one identycznym wynikiem. Biorąc pod uwagę poprzednią edycję imprezy, Egipt zremisował siedem ostatnich meczów rozegranych na PNA (brane pod uwagę wyniki do 90. minuty).

Egipcjanie grają dalej, ale pod znakiem zapytania stoi dalszy występ Mohameda Salaha. Jego agent niedawno przekazał niepokojące wieści. Jego kontuzja w meczu z Ghaną ma być na tyle poważna, że straci nie tylko resztę PNA, ale także mecze Premier League po powrocie z turnieju.

- Kontuzja Mohameda Salaha jest poważniejsza, niż początkowo myślano. Potrwa 21-28 dni, a nie dwa mecze. Najlepszym sposobem na to, żeby wziął udział jeszcze w Pucharze Narodów Afryki, jest intensywna rehabilitacja w Anglii i powrót do kolegów, kiedy tylko będzie zdrowy – poinformował agent zawodnika Ramy Abbas.

Egipska federacja dogadała się z Liverpoolem, by Salah leczył się w Anglii. Początkowo klub myślał, że za kilka dni Salah będzie zdrowy. Po pierwszej serii badań klub postanowił wydać oświadczenie. Wynika z niego, że jest szansa, że Salah wróci na PNA. Najbardziej optymistyczny scenariusz to powrót do gry na mecze o medale, o ile Egipt znajdzie się w najlepszej czwórce imprezy.

"Kontuzja, która jest poważniejsza, niż początkowo zakładano, zmusiła zawodnika do zejścia z boiska w meczu z Ghaną. Osiągnięto porozumienie z egipską federacją piłkarską na mocy, której Salah będzie leczony w Liverpoolu. (...) Salah natychmiast rozpocznie pracę z personelem medycznym klubu po powrocie na Merseyside, aby jak najszybciej wrócić do gry w klubie i kraju, co da mu największą szansę na powrót do rywalizacji podczas PNA" - czytamy w oświadczeniu Liverpoolu.

Mohamed Salah zagrał w 96 meczach reprezentacji Egiptu, zdobył 54 bramki.