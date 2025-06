Było 14:12 w tie-breaku i robi coś takiego. Koszmar drużyny Winiarskiego w LN

W ramach pierwszego tygodnia gry w Lidze Narodów Niemcy udali się do kanadyjskiego Quebecu. Tam na początku zmierzyli się z gospodarzami, którzy pokonali ich 3:2 w setach. Takim samym rezultatem zakończył się mecz z Włochami. Kadra Winiarskiego mogła więc czuć spory niedosyt, bo chociaż w obu przypadkach powalczyła z dobrymi zespołami, a z aktualnymi mistrzami świata prowadziła nawet 2:0, to ostatecznie po dwóch spotkaniach schodziła z parkietu pokonana.

Do trzech razy sztuka? Nie w tym przypadku. Niemcy z kolejną porażką

Kolejnym rywalem Niemców w Lidze Narodów była Bułgaria. Aktualnie zajmuje 15. miejsce w rankingu FIVB, zatem jest najsłabszym zespołem, z którym podopieczni Winiarskiego mierzyli się w pierwszym tygodniu rozgrywek.

Niestety dla kibiców zza Odry, ich siatkarze zafundowali powtórkę z wątpliwej rozrywki. Ponownie bowiem przegrali po tie-breaku. Już pierwszy set zwiastował, że to nie będzie dla nich łatwa przeprawa, gdyż Bułgarzy zwyciężyli w nim 25:22. Jan Zimmermann i spółka odgryźli się im w kolejnej partii, ale za to w trzeciej przegrali dość wyraźnie, bo do 19.

Wprawdzie później doprowadzili do tie breaka, lecz biorąc pod uwagę to, jak kończyły się poprzednie dwa mecze, możemy sobie tylko wyobrazić, że decydującą część spotkania rozpoczynali pełni obaw.

Jak się okazało, mieli ku temu powody. Bułgarzy szybko zyskali kilka punktów przewagi, a spotkanie zakończyło się z powodu prostego błędu, który popełnili ich rywale. Kiedy na tablicy widniał wynik 14:12 dla Bułgarii, piłkę na zagrywce mieli Niemcy. Jednak ich zawodnik podczas zagrania nadepnął na linię, co zostało potwierdzone w powtórce wideo.

Tym sposobem drużyna dowodzona przez Michała Winiarskiego poniosła trzecią z rzędu porażkę, kolejny raz ulegając w tie-breaku. W obecnej edycji Ligi Narodów Niemcy nie odnieśli jeszcze zwycięstwa i zajmują w tabeli trzecią pozycję od końca. Gorsze od nich są jedynie Iran oraz Chiny.

Trudno też oczekiwać, by w ostatnim meczu pierwszego tygodnia rywalizacji w Lidze Narodów Niemcy zdołali się przełamać. 15 czerwca o godzinie 20:30 polskiego czasu ich przeciwnikami będą mistrzowie olimpijscy z Francji.