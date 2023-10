Był trenerem w Ekstraklasie. Może zostać selekcjonerem rywali Polaków

Reprezentacja Czech może zmienić trenera przed kluczowym meczem z Polską w eliminacjach Euro 2024. Czesi przegrali w czwartek 0:3 z Albanią, co skomplikowało ich sytuację, a posadą za to może zapłacić Jaroslav Silhavy, który prowadzi kadrę od 2018 roku. W kraju naszych południowych sąsiadów ruszyła karuzela nazwisk i pojawiło się na niej także jedno należące do trenera byłego klubu z ekstraklasy.

