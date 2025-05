UEFA oburzona tym, co zrobił Infantino. Jest komunikat

W czwartek w Asuncion, a więc stolicy Paragwaju, wystartował 75. kongres FIFA. Wydarzenie miało zainaugurować przemówienie prezydenta Gianniego Infantino. Występ zaplanowano na godzinę 10:30, ale ostatecznie przesunięto o dwie, a zdaniem innych źródeł o trzy godziny. Co było powodem? Spóźnienie Szwajcara.

UEFA oburzona zachowaniem Infantino. Jednoznaczna reakcja

Infantino zjawił się w Paragwaju ze sporym poślizgiem, a powodem było... spotkanie z Donaldem Trumpem. W ostatnich dniach Szwajcar dołączył do prezydenta USA oraz amerykańskiej delegacji na Bliskim Wschodzie. - Mieliśmy problem z naszym lotem, co spowodowało to opóźnienie. Przepraszam. Przepraszam i nie mogę się doczekać, aby spędzić z wami czas tutaj - mówił na wstępie przemówienia na kongresie FIFA.

Takie zachowanie Infantino zirytowało Aleksandra Ceferina, a także innych przedstawicieli UEFA, którzy byli obecni na evencie i z niecierpliwością czekali na Szwajcara. I to na tyle ich rozzłościło, że jak donosi "Mundo Deportivo", działacze opuścili salę, w której przemawiał Infantino. W ten sposób zaprotestowali przeciwko działaniom prezydenta FIFA. A na tym nie zakończyli.

UEFA wydała również specjalne oświadczenie. "Zmiany wprowadzone w harmonogramie Kongresu FIFA i to wprowadzone w ostatniej chwili są wysoce godne ubolewania. Modyfikacja z powodu, który wydaje się być po prostu kwestią prywatnych interesów politycznych, wyrządza krzywdę futbolowi i wygląda na to, że stawia własne interesy ponad interesy innych" - pisali zniesmaczeni działacze.

Media o Trumpie i Infantino

Hiszpańskie media, w tym "Relevo", piszą nawet o "wojnie między FIFA a UEFA". Ponadto dziennikarze zwrócili uwagę na relacje między Infantino a Trumpem. "Infantino pozostawał w bliskich relacjach z Trumpem, kiedy ten był prezydentem USA po raz pierwszy. Podobnie jest teraz, podczas drugiej kadencji Amerykanina" - czytamy.

O ich bliskiej relacji świadczy też fakt, że Szwajcar pojawił się na styczniowym zaprzysiężeniu Trumpa. Ostatnio o Infantino i Trumpie było również głośno, kiedy to panowie rozmawiali o możliwości przywrócenia rosyjskich klubów i reprezentacji do sportowej rywalizacji.