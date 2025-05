"Kat" Polaków boi się zemsty Trumpa

W 2026 roku odbędą się mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Aktualnie trwają eliminacje, w których reprezentacje - w tym m.in. Polska walczą o kwalifikację na tę imprezę. Choć do startu tego wydarzenia pozostało jeszcze trochę czasu, to jedna z legend futbolu obawia się, że dostanie zakaz wjazdu do jednego z krajów.

Legenda boi się, że nie zostanie wpuszczona na mundial

Mowa tu o Garym Linekerze - prezenterze BBC i legendzie reprezentacji Anglii, który ma nie po drodze z prezydentem USA - Donaldem Trumpem. Ten w styczniu po raz drugi objął urząd w Białym Domu i od razu zaangażował się w organizację nadchodzącego mundialu. Jak cytują dziennikarze sportbible.com, Trump miał określić MŚ 2026 "największym, najbezpieczniejszym i najbardziej niezwykłym turniejem piłkarskim w historii".

Serwis sportbible.com przypomina, że Gary Lineker w przeszłości wypowiadał się negatywnie nt. prezydenta USA i Elona Muska, nazywając politykę Donalda Trumpa "całkowicie głupią", a Elona Muska nazwał "dziwnym facetem".

W rozmowie z The Telegraph porównał ich rządy do "złoczyńców z Bonda". Na pytanie, czy utrzymałby "tak śmiałą retorykę" podczas relacjonowania Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026, odpowiedział: "Tak... jeśli mnie wpuszczą" - relacjonują brytyjscy dziennikarze. Przypomnijmy, że zdecydowana większość meczów podczas mundialu będzie rozgrywana w Stanach Zjednoczonych, w tym wszystkie mecze od ćwierćfinałów.

Lineker odchodzi z telewizji

W rozmowie z The Telegraph Gary Lineker zdradził, że planuje odejść z BBC po mistrzostwach świata. - Nie będę już prezenterem piłkarskim. Skupię się bardziej na moim imperium podcastów - oświadczył. Dziennikarze przypominają, że: "firma produkcyjna Linekera, Goalhanger Podcasts, szczyciła się ponad 400 milionami pobrań w zeszłym roku" - przypomniano.

Gary Lineker bardzo źle kojarzy się polskim kibiców. W pięciu meczach przeciwko Biało-Czerwonym zdobył w sumie sześć goli. Najbardziej bolesna była porażka z Anglią 0:3 podczas MŚ 1986 w Meksyku, kiedy zdobył hat-tricka w 23 minuty. Wtedy zyskał miano "kata Polaków". Legendarny napastnik strzelał także podczas eliminachach do ME 1988 (wynik 0:2), eliminacjach do MŚ 1990 (wynik 0:3) oraz eliminacjach do ME 1992 (wynik 1:1).