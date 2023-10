93. minuta i stało się to. Szok. Mogą przez to przegrać awans na Euro [WIDEO]

Do tej pory Luksemburg zgromadził na swoim koncie aż 11 punktów. Choć piłkarze z tego kraju dwukrotnie wysoko przegrali z Portugalią (0:6 i 0:9), to w pozostałych meczach szło im przyzwoicie. Do tej pory pokonali Liechtenstein (2:0), Bośnię i Hercegowinę (2:0) oraz Islandię (3:1). Wywalczyli też remis w meczu ze Słowakami (0:0).

To może ich kosztować awans na Euro 2024. Nie trafił na pustą bramkę

Wczoraj Luksemburg mierzył się w eliminacjach z Islandią na wyjeździe. Spotkanie lepiej zaczęli gospodarze, którzy w 23. minucie wyszli na prowadzenie dzięki bramce Orriego Oskarssona. Goście nie załamali się jednak i chwilę po przerwie wyrównali dzięki bramce Gersona Rodriguesa. Dzięki zdobyciu tego gola pomocnik stał się najlepszym strzelcem w historii Luksemburga. Na koncie ma już 17 trafień.

A mogło być nawet lepiej. Rodrigues w końcówce spotkania powinien strzelić drugiego gola. W 92. minucie Luksemburczycy szybko wznowili grę po nieudanym rzucie rożnym Islandii. Wybita piłka trafiła pod nogi pomocnika, który poradził sobie z obrońcą. Następnie stanął przed wyborem - wykorzystać fakt, że islandzki bramkarz nie zdążył jeszcze wrócić po rzucie rożnym i oddać strzał na pustą bramkę, czy szukać podania do kolegi z zespołu? Zdecydował się oddać uderzenie. To była zła decyzja, bo nie trafił.

Tym samym Luksemburg stracił szansę na zwycięstwo i nie zrównał się punktami z zajmującą drugie miejsce w grupie reprezentacją Słowacji. Szanse na awans wciąż jednak są. Już w poniedziałek 16 października zagra bardzo ważne spotkanie z naszymi sąsiadami. Do końca eliminacji zmierzy się jeszcze z Bośnią i Hercegowiną oraz Liechtensteinem.