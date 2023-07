Włosi podali nowe informacje przyszłości Piotra Zielińskiego. Zwrot akcji

Wciąż trwa saga transferowa z udziałem Piotra Zielińskiego. Kontrakt reprezentanta Polski z Napoli wygasa z końcem czerwca przyszłego roku i nie został na ten moment przedłużony. Włoski klub przekazał już, że jeśli uda mu się renegocjować umowę, to piłkarz otrzyma niższe wynagrodzenie niż dotychczas. Na to jednak nie chciał się zgodzić Zieliński, który wzbudza duże zainteresowanie innych zespołów. Właśnie pojawiły się nowe wieści w sprawie.

Piotr Zieliński miał odrzucić ofertę Al-Ahli. Jest zdecydowany. Chce zostać w Napoli

Jakiś czas temu Zieliński zamieścił tajemniczą relację na Instagramie, w której umieścił swoje zdjęcie oraz krótki podpis: Dla tych, którzy nie rozumieją futbolu, to nadal trwa. Kilka godzin temu "BBC Arabic" przekazało, że Polak zaakceptował ofertę zespołu Al-Ahli i za niedługo poleci do Dżuddy, żeby przejść testy medyczne i podpisać kontrakt. Wedle trzyletniej umowy miałby zarabiać 13,5 mln euro rocznie, a Saudyjczycy zapłaciliby za niego 27 mln euro.

Zupełnie inaczej uważa "Corriere dello Sport". Dziennikarze włoskiego dziennika przekazali w piątek rano nowe informacje, jakoby Zieliński chciał pozostać w Neapolu i podpisać nowy kontrakt. Jego menadżer Bartłomiej Bolek ma rzekomo niedługo przylecieć do Włoch, aby odbyć poważną rozmowę z Aurelio De Laurentiisem.

Ani przedłużenie współpracy z Napoli, ani odejście do Al-Ahli nie są dobrymi wiadomościami zarówno dla szkoleniowca Maurizio Sarriego, jak i całego Lazio. Władze włoskiego klubu widzieli w Zielińskim potencjalnego następcę Sergeja Milinkovicia-Savicia, który kilka dni temu związał się z Al-Hilal, ale wszystko wskazuje na to, że do tego transferu nie dojdzie.

Zieliński rozegrał w ubiegłym sezonie w barwach Napoli 48 meczów, w których strzelił siedem goli i zanotował 11 asyst. Łącznie przez siedem lat w zespole mistrza Włoch wystąpił w 329 spotkaniach, zdobywając 47 bramek.