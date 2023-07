Nie ziści się wymarzony scenariusz Igi Świątek. "To, co się dzieje, jest szalone"

Nie ziści się wymarzony scenariusz Igi Świątek. Polka po wtorkowej przegranej w ćwierćfinale z Eliną Switoliną mówiła, że teraz będzie trzymać kciuki właśnie za dobrą koleżankę. Londyńska publiczność również obdarzyła Ukrainkę wielką sympatią i okazywała jej wielkie wsparcie. Wielkie wrażenie robiła gra tenisistki, która w świetnym stylu wróciła do rywalizacji po przerwie macierzyńskiej. A zrobiła to dopiero w kwietniu, jako 1344. rakieta świata. Teraz jest 76., a w poniedziałek wróci do Top30. Ale pierwszego wielkoszlemowego tytułu w karierze teraz nie zdobędzie - Marketa Vondrousova wygrała 6:3, 6:3.

Prawie 29-letnia zawodniczka mogła liczyć także na dodatkowe wsparcie ze względu na trudną sytuację jej ojczyzny. Na konferencjach nieraz dziękowała Brytyjczykom za doping, ale i pomoc jej rodakom pokrzywdzonym w wyniku wojny. Ale Switolina "kupiła" ich także walecznością na korcie. W 1/8 finału wygrała z Wiktorią Azarenką w trzech setach, choć przegrywała już 2:6, 0:2. W czwartek znalazła się w podobnej sytuacji - było już 3:6, 0:3, ale tym razem szczęśliwego zakończenia nie było.

Gdy ona i Marketa Vondrousova pojawiły się na korcie centralnym i po pierwszych kilku gemach kibice mocniej dopingowali Ukrainkę, ale potem ich sympatia podzieliła się już bardziej równo między obie zawodniczki. Po zrywie w sytuacji niemal beznadziejnej, bo przy 0:4 w drugiej partii, Switolina znów jednak pokazała, że walczy do końca. Po każdym jej punkcie, zwłaszcza gdy gra toczyła się na przewagi, na trybunach robiła się wielka wrzawa, a gdy psuła piłki, to niósł się jęk zawodu.

Mama małej Skaï zaś zaciskała mobilizująco pięść i z tym gestem pokazywanym co jakiś czas zdołała zmniejszyć stratę do 3:4. Vondrousova, która nigdy wcześniej nie przeszła drugiej rundy w Wimbledonie, dopięła swego, a po ostatniej piłce padła ze szczęścia zwinięta na kort.

Pierwszy w Open Erze półfinał londyńskiej imprezy pomiędzy dwiema nierozstawionymi zawodniczkami nie był pokazem wybitnego tenisa. Switolina dostała jednak wielką owację na pożegnanie za całokształt. Jest czwartą singlistką w Open Erze, która w pokonała w jednej imprezie wielkoszlemowej cztery triumfatorki turnieju tej rangi. Zaczęła od Venus Williams w meczu otwarcia, potem odprawiła Sofię Kenin w trzeciej rundzie, Azarenkę w 1/8 finału i Świątek w walce o "czwórkę".

Serena Williams, która w 1999 roku popisała się takim samym wyczynem w US Open zdobyła wówczas tytuł. Ukraince musi wystarczyć powtórzenie najlepszego wyniku w karierze w Wimbledonie, choć - mając na uwagę jej historię - ma on tym razem znacznie większą wartość.

Plasująca się na 42. miejscu w rankingu WTA Vondrousova płakała ze szczęścia po ćwierćfinale z Jessicą Pegulą, w którym w decydującym secie była o punkt od stanu 1:5. Teraz również miała powody do wzruszenia. Czy drugi w karierze finał wielkoszlemowy (poprzednio w Roland Garros 2019) uczci wzbogaceniem kolekcji tatuaży zdobiących jej ciało?

- Zobaczymy. Zawsze kochałam ten turniej, ale nie szło mi w nim dobrze. Moim najlepszym wynikiem była druga runda. Te dwa tygodnie są niewiarygodne. Przyjechałam tu i powiedziałam sobie: zachowaj otwarty umysł i próbuj grać swoje. To, co się dzieje, jest szalone - mówiła z uśmiechem przed półfinałem.

A Wimbledon wreszcie odwzajemnił jej miłość.