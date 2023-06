Były reprezentant Polski w Wieczystej. Są szczegóły umowy bohatera Euro 2016

Wieczysta Kraków jest na etapie solidnej przebudowy zespołu, który nie zdołał wywalczyć awansu do II ligi. Niedawno klub poinformował, że aż 12 zawodników zmieni klubowe barwy po tym sezonie. W tym gronie jest między innymi wieloletni reprezentant Polski Sławomir Peszko, który postanowił zająć się działalnością w świecie freak fightów.

REKLAMA

Zobacz wideo Grzegorz Kotowicz po świetnym występie kajakarzy: 4 z 5 medali zostały zdobyte na dystansach olimpijskich

Ujawniono szczegóły transferu Pazdana do Wieczystej Kraków

We wtorek informowaliśmy, że Wieczysta może pokusić się o hitowy transfer innego byłego reprezentanta Polski Michała Pazdana. Według najnowszych ustaleń Interii doniesienia te mogą się urealnić i to bardzo szybko. Portal poinformował, że krakowski klub i 36-letni obrońca doszli już do porozumienia. Zawodnik ma podpisać roczny kontrakt z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Potwierdzenie transferu Pazdana, który od 1 lipca będzie wolnym zawodnikiem, ma być jedynie kwestią czasu.

Były obrońca reprezentacji Polski ostatnie dwa sezony spędził w Jagiellonii Białystok. Poprzedni rok w ekstraklasie nie był jednak dla niego udany. 35-latek wystąpił jedynie w 14 spotkaniach ligowych, w których spędził na murawie 1000 minut i strzelił jedną bramkę.

W barwach reprezentacji narodowej wystąpił z kolei w 38 spotkaniach. Kibice z pewnością pamiętają go ze świetnych występów podczas EURO 2016, gdzie Polacy dotarli do ćwierćfinału. W meczu 1/4 był w stanie powstrzymywać nawet Cristiano Ronaldo, który później sięgnął z reprezentacją Portugalii po złoty medal.

Za darmo i z pocałowaniem ręki. Szokujący news "La Gazzetty dello Sport" o Szczęsnym

W trakcie klubowej kariery Pazdan występował jeszcze m.in. w barwach Górnika Zabrze i Legii Warszawa. Transfer do Wieczystej będzie dla niego powrotem w rodzinne strony, gdyż pochodzi właśnie z Krakowa i grał dla miejscowego Hutnika.