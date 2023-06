Rewolucja kadrowa w Wieczystej. Pozamiatali. 12 piłkarzy wylatuje

Ostatnie tygodnie są wyjątkowo nieudane dla Wieczystej Kraków. Do końca rozgrywek III ligi pozostała tylko jedna kolejka, natomiast władze klubu wiedzą już, że to Stal Stalowa Wola zaliczy awans do II ligi. Zarówno piłkarze, jak i trenerzy zawiedli na całej linii. Okazuje się, że w klubie podjęto już konkretne decyzje dotyczące zmian kadrowych.

Gigantyczne zmiany w Wieczystej Kraków. Nie tylko Peszko. Radosław Majewski na wylocie

Nie tak dawno przekazywaliśmy o tym, że karierę piłkarską zakończy Sławomir Peszko, który wspólnie z Lexy Chaplin otworzył nową freakową federację Clout MMA. Były reprezentant Polski zapowiedział również, że chce zadebiutować w klatce. Nie tylko on pożegna się jednak latem z Wieczystą.

Jak poinformowano w czwartek na oficjalnej stronie internetowej klubu, aż 12 piłkarzy z końcem czerwca rozstaje się z krakowskim zespołem. Najciekawszą informacją jest zakończenie współpracy z Radosławem Majewskim, który można powiedzieć, że wspólnie z Peszką wypromował klub na polskiej ziemi. Były piłkarz Pogoni Szczecin, czy Lecha Poznań wystąpił w jego barwach w 87 ligowych spotkaniach, w których strzelił aż 84 gole.

Poza nim w barwach Wieczystej nie zobaczymy już: Damiana Guzika, Adriana Frańczaka, Dawida Jampicha, Krzysztofa Szewczyka, Pawła Krawczyka, Piotra Bujaka, Jakuba Kowalskiego, Macieja Pałaszewskiego, Macieja Twarowskiego oraz Antoniego Mikułko.

Piłkarze, którzy z końcem czerwca rozstają się z Wieczystą Kraków:

Sławomir Peszko

Radosław Majewski

Damian Guzik

Adrian Frańczak

Dawid Jampich

Krzysztof Szewczyk

Paweł Krawczyk

Piotr Bujak

Jakub Kowalski

Maciej Pałaszewski

Antoni Mikułko

Maciej Twarowski

Wieczysta szykuje bardzo duże zmiany nie tylko wśród piłkarzy, ale również w sztabie szkoleniowym. W czwartek z funkcją trenera pożegnał się Wojciech Łobodziński, który podpisał już kontrakt z Arką Gdynia, natomiast nowym szkoleniowcem Wieczystej zostanie dotychczasowy trener Garbarni Kraków Maciej Musiał.