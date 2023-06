"To nie jest mężczyzna". Tak mocno w Rzeźniczaka nikt jeszcze nie uderzył

Nie milkną echa głośnego wywiadu, jakiego Jakub Rzeźniczak w miniony weekend udzielił Żurnaliście. W nim piłkarz opowiedział całą swoją historię z kobietami, która ciągnie się za nim od wielu lat. Zaatakował wszystkie swoje byłe partnerki. Najwięcej emocji wzbudziły jego słowa o Ewelinie Taraszkiewicz, z którą ma córkę. Bez zastanowienia wypalił, że matka jego dziecka początkowo spotykała się z nim na seks za pieniądze.

- Ewelinę poznałem przez kolegę, który zajmował się załatwianiem dziewczyn na telefon. Za to spotkanie zapłaciłem chyba 1500 złotych za dwie, trzy godziny. I tak to się zaczęło – powiedział w rozmowie z Żurnalistą na YouTube.

Jego wypowiedź nie spodobała się kobiecie, która postanowiła skierować sprawę na drogę postępowania sądowego i nie chce mieć nic wspólnego z byłym partnerem. Większość internautów również nie kryła swojego oburzenia. Mówiąc wprost – nie zostawili oni suchej nitki na nowym zawodniku Kotwicy Kórnik. - Współczuję, że on będzie u nas grał – napisał jeden z użytkowników internetowych w poście na Facebooku.

Detektywka Małgorzata Marczulewska o wywiadzie Jakuba Rzeźniczaka

Jakub Rzeźniczak nie może być z siebie dumny. W ostatnim czasie wiele mówi się o nim w kontekście jego życia prywatnego, a nie zawodowego. Jego głośny wywiad postanowiła skomentować detektywka Małgorzata Marczulewska w rozmowie z „kobieta.wp.pl".

- Nigdy w życiu nie oglądałam jeszcze tak żenującego popisu. To nie jest mężczyzna, to jest groteskowa postać, która w kilkudziesięciu minutach wywiadu zmieszała z błotem wszystkie kobiety, z którymi była, a jednocześnie próbuje wybielić siebie i oddalić od siebie winę za niewierność i fatalny styl rozstań - powiedziała Małgorzata Marczulewska na łamach portalu „kobieta.wp.pl" i dodała:

- To jest wręcz popis patologicznego narcyzmu. Popis braku zasad moralnych i popis publicznego poniżania kobiet. Nie wyobrażam sobie, co kierowało tym człowiekiem, jakie miał motywy i co chciał osiągnąć – oceniła.

Mocne słowa w kierunku Rzeźniczaka. Detektywka jest zniesmaczona jego „popisem"

Małgorzata Marczulewska odniosła się do sposobu, w jaki zawodnik Kotwicy Kołobrzeg przedstawił w wywiadzie swoje byłe partnerki - nie tylko przyznając publicznie, że matka jego córki była "dziewczyną na telefon", ale mówiąc także, że inną narzeczoną porzucił w ciąży, bo "się zmieniła" – skomentowała.

Detektywka również zwróciła uwagę na trick, który zastosował 36-latek - Rzeźniczak stosuje znany przy rozwodach chwyt: atakuj, a odwrócisz uwagę od siebie. Matka jego córki była call girl? Nie wiemy tego, ale jak była, to co z tego? Jej reputacja jest zniszczona, ale piłkarz odwrócił od siebie uwagę. Niestety w świadomości takiego człowieka bycie call girl to kompromitacja, ale bycie człowiekiem, który mając żonę płacił za takie usługi, już nie – ironizowała i dodała:

- Bardzo zażenowały mnie też słowa o pani Magdalenie (Stępień - przyp. red.), że złapała go na dziecko i w czasie ciąży bardzo się zmieniła, dlatego ją podrzucił i już wcześniej chciał uciec. Nie ma słów komentarza na takie wywody – podsumowała Marczulewska.

„Facet z klasą nigdy nie oczerni i nie powie nic złego o swoich byłych nawet jak to prawda i na to zasługują", „Takich mamy mężczyzn w Polsce i dlatego Polki wychodzą za cudzoziemców!!!", „Widocznie wyniósł taki wzorzec rodziny i wzajemnego szacunku w małżeństwie z domu. To sie znikąd nie bierze"- pisali wzburzeni internauci.