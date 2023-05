Oficjalnie: Chelsea ma nowego trenera

Sezon 2022/2023 był dla kibiców Chelsea niezwykle trudny. Na samym początku rozgrywek fani mieli ogromne nadzieje związane ze wzmocnioną potężnymi pieniędzmi Todda Boehly'ego drużyną, która miała walczyć zarówno o mistrzostwo Anglii, jak i zwycięstwo w Lidze Mistrzów.

Niestety szybko okazało się, że nie będzie to łatwe. Pracujący z zespołem Thomas Tuchel miał poważne problemy ze zdobywaniem punktów zarówno w kraju, jak i w Europie. Z tego powodu władze klubu zdecydowały się na istotne zmiany. Po porażce w Lidze Mistrzów z Dynamem Zagrzeb Niemiec został zwolniony, a jego miejsce zajął Graham Potter, za którego Boehly zapłacił 21 milionów funtów jego poprzedniemu klubowi.

Nieudany transfer i jeszcze gorszy strażak

Niestety dla kibiców Chelsea, Graham Potter w roli trenera londyńskiego zespołu nie sprawdził się najlepiej. Choć w europejskich pucharach zespół ze Stamford Bridge radził sobie całkiem przyzwoicie, w Premier League było zdecydowanie gorzej. Skończyło się miejscem w środku tabeli i dużymi problemami z walką o awans do któregokolwiek z europejskich pucharów.

By ratować sytuację klubu w końcówce sezonu, na miejsce Pottera zatrudniony został były szkoleniowiec i gwiazda zespołu, Frank Lampard. Jego zadaniem było doprowadzenie drużyny jak najdalej w Champions League oraz zdobycie wielu cennych punktów w ligowej tabeli, które pozwolą w przyszłym sezonie zagrać w europejskich pucharach.

To się jednak nie udało. Lampard zaczął od porażki z Realem Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Później jednak nie było lepiej. Choć Anglik miał zdecydowanie więcej czasu na pracę z zespołem na boiskach treningowych, w ostatnich jedenastu ligowych spotkaniach udało mu się zdobyć zaledwie pięć oczek. W efekcie Chelsea zajęła dopiero 12. miejsce w lidze z przewagą 10 punktów nad strefą spadkową. Mistrzowie Anglii, Manchester City, zdobył przez cały sezon 45 punktów więcej.

Nowy trener rozpoczyna pracę z zespołem

W poniedziałkowe popołudnie Chelsea oficjalnie poinformowała o rozpoczęciu współpracy z nowym szkoleniowcem. Kontrakt z zespołem ze Stamford Bridge oficjalnie podpisał Argentyńczyk Mauricio Pochettino, który w ostatnich miesiącach miał możliwość odpocząć od piłki na najwyższym poziomie.

Umowa 51-letniego menadżera będzie obowiązywać od 1 lipca 2023 roku, kiedy to piłkarze zwarci i gotowi do walki wrócą z urlopów. Wstępnie Argentyńczyk będzie pracował z nowym zespołem do czerwca 2025 roku. Jego głównym zadaniem będzie przywrócenie klubowi dawnej świetności, w tym przede wszystkim ponowna walka o mistrzostwo kraju.