Nie mogło być inaczej. Dla niego nie ma już miejsca w Barcelonie

Zarówno FC Barcelona, jak i Atletico Madryt, są pewne udziału w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Zespół Hansiego Flicka został mistrzem Hiszpanii, zdobywając 88 punktów w 38 meczach. Z kolei Atletico zajęło trzecie miejsce z 76 punktami i od dłuższego czasu było pewne, że zakończy sezon w czołowej czwórce. Bogata jest też historia transferowa między tymi klubami: w barwach Atletico i Barcelony grał m.in. Joao Felix, Antoine Griezmann, Memphis Depay czy Arda Turan. Niewykluczone, że wkrótce kluby dogadają się na kolejny transfer.

Barcelona pozbędzie się niechcianego piłkarza? Trwają rozmowy z Atletico

Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" informuje, że Barcelona i Atletico pracują nad tym, by przedłużyć pobyt Clementa Lengleta w Madrycie na kolejny sezon. Aktualnie Francuz jest wypożyczony do Atletico do końca czerwca, a celem klubu jest, by Lenglet był do dyspozycji Diego Simeone nie tylko na Klubowe Mistrzostwa Świata, ale też na kolejny sezon. Wszystko ma się rozwiązać w ciągu najbliższych dni, a Barcelona może potencjalnie otrzymać rekompensatę finansową.

"Mundo Deportivo" dodaje, że żaden scenariusz w kwestii Lengleta nie jest wykluczony. Może dojść do kolejnego wypożyczenia, ale też równie dobrze oba kluby mogą się dogadać w kontekście definitywnego transferu. Wtedy Lenglet musiałby się zgodzić na obniżkę wynagrodzenia. Lenglet jest związany kontraktem z Barceloną do czerwca 2027 r. Wcześniej Barcelona wyceniała Lengleta na około 10 mln euro. W poprzednim sezonie zagrał 34 mecze w barwach Atletico Madryt.

Gdyby Lenglet został w Barcelonie, to nie miałby większych szans na regularną grę. Hansi Flick ma do dyspozycji na tej pozycji Ronalda Araujo, Pau Cubarsiego, Andreasa Christensena, Erica Garcię i Inigo Martineza. W Atletico z kolei jest Robin Le Normand i Jose Maria Gimenez. Z Atletico odchodzą Axel Witsel i Cesar Azpilicueta, z którymi nie zostaną przedłużone kontrakty.

Lenglet trafił do Barcelony latem 2018 r. za blisko 36 mln euro z Sevilli. W tym czasie był wypożyczony do Tottenhamu (2022-2023) i Aston Villi (2023-2024), a w samej Barcelonie zagrał 160 meczów we wszystkich rozgrywkach.