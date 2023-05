Kolejna zmiana w PZPN. Chodzi o konferencje z udziałem Fernando Santosa

Fernando Santos 30 maja na specjalnej konferencji prasowej poda nazwiska piłkarzy powołanych do reprezentacji Polski na czerwcowe mecze z Niemcami i Mołdawią. To właśnie wtedy po raz pierwszy PZPN zastosuje pewne udogodnienie, które ułatwi odbiór osobom niesłyszącym. Konferencja będzie bowiem tłumaczona na język migowy.

PZPN szykuje udogodnienie dla części kibiców. Konferencje Fernando Santosa tłumaczone na język migowy

O tej zmianie PZPN poinformował w poniedziałek na Twitterze. - Konferencje prasowe selekcjonera Fernando Santosa na najbliższym zgrupowaniu reprezentacji Polski będą tłumaczone na język migowy. To kolejny znaczący krok PZPN na drodze włączania kibiców z niepełnosprawnościami do piłkarskiej rodziny - czytamy.

Pierwszą transmisję konferencji Fernando Santosa z tłumaczeniem na język migowy można będzie zobaczyć na kanale Łączy nas piłka w serwisie YouTube we wtorek 30 maja o godzinie 13:00. Kolejne - przed i po towarzyskim meczu z Niemcami w Warszawie (mecz odbędzie się 16 czerwca, godz. 20:45) oraz przed i po spotkaniu w ramach eliminacji do mistrzostw Europy z Mołdawią w Kiszyniowie (20 czerwca, godz. 20:45).

To nie pierwszy ukłon związku w stronę kibiców z niepełnosprawnościami. Już wcześniej wprowadzono możliwość włączenia transmisji meczów reprezentacji Polski z komentarzem audiodeskrypcyjnym, z kolei na stadionach, wydzielono specjalny sektor Easy Access, przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, poruszających się bez pomocy wózka. - PZPN we współpracy z partnerami, w tym z Federacją Kibiców Niepełnosprawnych, od wielu lat dba, by każda osoba, niezależnie od swojego statusu zdrowotnego czy fizycznego, miała możliwość aktywnego uczestnictwa w kreowanych i organizowanych przez związek wydarzeniach - zapewnia PZPN na portalu Łączy nas piłka.