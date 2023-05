"Man United nie ma z nim szans na kolejne trofea". Legenda klubu bez litości o gwieździe

W niedzielę poznaliśmy ostateczne rozstrzygnięcia w Premier League. Manchester City w meczu 38. kolejki pokonał 2:1 Fulham i zakończył sezon na trzeciej lokacie. Po spotkaniu na Old Trafford David de Gea odebrał Złotą Rękawicę dla najskuteczniejszego bramkarza sezonu. Hiszpan 17-krotnie zachował czyste konto w zakończonych właśnie rozgrywkach.

Keane w mocnych słowach ocenił Davida de Geę. "Chodzi o to, co osiąga zespół"

32-letni bramkarz po odebraniu nagrody zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie z kolegami z drużyny, którzy później gratulowali mu wyróżnienia za udany sezon. Sceny te w mocnych słowach skomentował były zawodnik United Roy Keane. Irlandczyk nie po raz pierwszy skrytykował też samego de Geę. - Wszyscy zawodnicy klepali go po plecach. To absurdalne. To przecież jego praca - stwierdził.

- Pozbyłbym się de Gei. Manchester United nie ma z nim szans na kolejne trofea. Zdobył kilka nagród Piłkarza Roku – ale co to za wielka sprawa? Chodzi o to, co osiąga zespół. Myślę, że przez lata popełnił zbyt wiele błędów - dodał wprost w studiu Football Daily.

Według medialnych doniesień de Gea ma przedłużyć kontrakt z klubem z Old Trafford, ale Erik ten Hag nie dał mu gwarancji, że będzie wyborem numer jeden. Manchester może w letnim oknie transferowym postarać się o konkurencyjnego zawodnika między słupkami. Zdaniem Keane'a to może wpłynąć na zmianę decyzji Hiszpana i chęć zmiany klubowych barw. - Nie zatrzymaliby go jako bramkarza numer dwa. On by tego nie chciał i nie zostałby z tego powodu - ocenił były piłkarz.

De Gea trafił do Manchesteru United latem 2011 r. z Atletico Madryt za niespełna 20 mln funtów. Przez 12 lat wywalczył z klubem mistrzostwo Anglii, puchar kraju oraz dwukrotnie Puchar Ligi. W sezonie 2016/17 triumfował z kolei w Lidze Europy.