Poznaliśmy gospodarza Klubowych MŚ! Od 2025 roku z udziałem 32 drużyn

W sobotę nowym klubowym mistrzem świata został Real Madryt. "Królewscy" pokonali w finale klub z Arabii Saudyjskiej - Al Hilal 5:3 i po raz piąty w historii sięgnęli po ten tytuł, będąc rekordzistą w historii tej imprezy.

Klubowe Mistrzostwa Świata 2023 w Arabii Saudyjskiej. FIFA podjęła decyzję

Już we wtorek FIFA podała szczegóły dotyczące rozegrania kolejnych Klubowych Mistrzostw Świata. Tym razem nie odbędą się one w Maroku, jak to miało miejsce ostatnio, a po raz pierwszy w historii w Arabii Saudyjskiej. Turniej ma zostać rozegrany w dniach 13 - 23 grudnia 2023 roku, na obecnych zasadach.

Rozgrywane od 2000 roku, a od 2005 roku corocznie Klubowe Mistrzostwa Świata odbywały się już w Brazylii, Japonii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Maroku i Katarze. Arabia Saudyjska będzie szóstym państwem-gospodarzem tego turnieju.

Od 2025 roku Klubowe MŚ z 32 drużynami

To nie jedyna decyzja podjęta we wtorek przez FIFA. 14 lutego poznaliśmy również pierwsze konkrety rozszerzonych do 32 drużyn Klubowych Mistrzostw Świata, które będą rozgrywane od 2025 roku.

Turniej ma być rozegrany latem, ale jeszcze nie wiadomo, kto będzie jego gospodarzem. Wśród 32 zespołów biorących w nim udział, aż 12 ma być z Europy, 6 z Ameryki Południowej, po 4 z Azji, Afryki oraz strefy Concacaf (Ameryka Północna i Środkowa). Ponadto jeden zespół ma być z Oceanii, a jeden wytypowany przez gospodarzy turnieju.