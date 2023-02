Piłkarze z Ukrainy i Rosji wpadli na siebie w hotelu. Masowa bójka [WIDEO]

Zawodnicy FK Mynaj - 13. drużyny ukraińskiej Premier Lihi - do rundy wiosennej przygotowywali się w Turcji. Zanim drużyna została zakwaterowana w hotelu Royal Seginus, klub miał jeden warunek: w tym samym czasie nie mógł przebywać w nim żaden rosyjski zespół.

O ile na początku władze hotelu na ten warunek przystały, o tyle sytuacja zmieniła się po potężnych trzęsieniach ziemi, które w ostatnim czasie nawiedziły Turcję. We wtorek wieczorem do wspomnianego hotelu przyjechał Szynnik Jarosław - 9. drużyna zaplecza rosyjskiej Priemjer-Ligi.

Wystarczyło raptem kilka godzin, by między piłkarzami obu drużyn doszło do potężnej kłótni i bijatyki. Wersje zdarzeń są dwie i znacznie się od siebie różnią. Ukraińska jest taka: jeden z piłkarzy Szynnika upił się i obrażał personel hotelu. Uwagę zwrócił mu zawodnik FK Mynaj, jednak to nie zmieniło zachowania mężczyzny.

Ukraińcy i Rosjanie pobili się w Turcji

Nie udało się prośbą, więc gracz FK Mynaj użył siły, policzkując zawodnika Szynnika. Ten w odwecie poszedł po kolegów z zespołu, którzy mieli wyrównać porachunki. Tak się jednak nie stało, a w hotelu doszło do masowej konfrontacji. Ukraińskie media przekazały, że z bójki zwycięsko wyszli piłkarze FK Mynaj.

Zupełnie inaczej sprawę przedstawiają rosyjskie media. Ich zdaniem bójkę sprowokowali Ukraińcy. Rosjanie przekazali, że zawodnicy FK Mynaj zachowywali się prowokacyjnie i wykrzykiwali antyrosyjskie hasła.

Rosyjskie media podkreślały, że piłkarze Szynnika zostali zaatakowani, a czterech z nich zostało nawet rannych. Jeden z graczy miał zostać zaatakowany przez kilku rywali w windzie. Rosjanie przedstawili się w roli ofiary i poinformowali, że klub od wtorku szuka nowego hotelu. FK Mynaj odbyło zaś normalnie poranny trening.