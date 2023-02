Media: Elon Musk chce kupić angielskiego giganta. Jest oferta. Sensacyjne wieści

Pod koniec listopada ubiegłego roku rodzina Glazerów przekazała, że zamierza sprzedać Manchesteru United. Amerykanie są jego właścicielami od 2005 roku, jednak nie wiążą z nim dalszej przyszłości. Niedawno informowaliśmy, że głównym faworytem do przejęcia klubu jest aktualny właściciel PSG, Tamim bin Hamad al-Thani. Do najbliższego piątku potencjalni kupcy muszą zadeklarować swoje zainteresowanie. Tymczasem w grze pojawił się kolejny gigantyczny gracz.

Elon Musk rozważa przejęcie Manchesteru United. Jest gotowy wyłożyć 4,5 miliarda funtów

Brytyjski dziennik "Daily Mail" zakomunikował, że chętny na zakup Manchesteru United jest również Elon Musk. Właściciel Tesli oraz Twittera od dziecka jest fanem legendarnego klubu, dlatego zamierza skorzystać z okazji kupna. Biznesmen miał już nawet przygotować konkretną ofertę opiewającą na kwotę 4,5 miliarda funtów. Nie wiadomo, czy Glazerowie będą jednak chętni na tak duże zejście z ceny, ponieważ jasno deklarowali, że oczekują oferty na poziomie co najmniej 6 miliardów.

To nie pierwszy raz, kiedy Musk jest łączony z Manchesterem United. W sierpniu 2022 roku 51-latek zamieścił na Twitterze wpis, w którym poinformował o kupnie klubu. - "Kupuję Manchester United. Witamy" - zakomunikował.

Biznesmen błyskawicznie przekazał jednak, że to był tylko żart. - Nie kupuję żadnych drużyn sportowych. - napisał. I po chwili dodał: - Chociaż gdyby to miał być jakiś zespół, byłby to Manchester United. Byli moją ulubioną drużyną jak byłem dzieckiem - zakończył.

Majątek Muska jest aktualnie wyceniany na 157 miliardów funtów, dlatego nie miałby on większych problemów, aby przejąć angielski klub. Gdyby udało mu się sfinalizować transakcję, United stałoby się najdroższą drużyną sportową na świecie. Do tej pory na czele jest zespół NFL Denver Broncos, które w ubiegłym roku zostało kupione za kwotę 3,7 miliarda funtów.

Manchester United zajmuje aktualnie trzecie miejsce w tabeli Premier League z dorobkiem 46 punktów. Liderem pozostaje Arsenal (51 pkt), który wyprzedza drugi Manchester City (48 pkt). Najbliższy mecz piłkarze Erika ten Haga rozegrają w czwartek, 16 lutego, kiedy w 1/16 finału Ligi Europy zmierzą się z Barceloną. Do rozgrywek ligowych powrócą trzy dni później w domowym starciu z Leicester.