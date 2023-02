Oto nowy pomysł na Superligę. Takiej rewolucji jeszcze nie było. Ogromny projekt

Ostatnia decyzja sądu, że kluby założycielskie Superligi nie mogą być karane przez UEFA, pobudziła do działania. Według najnowszych doniesień "The Telegraph" przedstawiciele FC Barcelony, Realu Madryt i Juventusu kontaktowali się z kilkudziesięcioma klubami ws. Superligi. Nowa koncepcja jest dużo bardziej rozbudowana względem poprzednich propozycji.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejsze postanowienie sądu ws. Lewandowski - Kucharski

Nowy projekt Superligi

Idea Superligi od początku budziła ogromne kontrowersje. Najpierw był plan, by kluby założycielskie w ogóle z niej nie spadały. Rozgrywki mają też generować dużo większe zyski niż te pod egidą UEFA. Pomysł od początku napotykał opór kibiców, którzy uważają, że Superliga zabije wszelkie tradycje w futbolu i jeszcze bardziej wykluczy słabsze ligi i kluby.

Od wiosny 2021 r. kilka razy informowano o zmianie planu na Superligę, ale najnowsza koncepcja jest naprawdę rewolucyjna.

"PSG zostało zmiecione". Francuzi miażdżą Messiego. "Trucizna dla drużyny"

Według "The Telegraph" FC Barcelona, Real Madryt i Juventus, czyli jedyne kluby, które stawiały opór UEFA, kontaktowały się z ponad 50 innymi zespołami ws. utworzenia nowych rozgrywek. Przedstawiły najnowszą wizję, która ma zachęcić znaczną liczbę drużyn do udziału.

Zgodnie z projektem w Superlidze będzie brać udział od 60 do 80 zespołów, które zostaną podzielone na kilka dywizji. Każdy z uczestników rozegrałby co najmniej 14 meczów w sezonie. To więcej niż potrzeba do wygrania Ligi Mistrzów. Rozgrywki nie kolidowałyby z ligami krajowymi, uczestnicy mogliby też swobodnie grać na własnym podwórku.

Tu reprezentacja Polski ma zagrać pierwszy mecz el. Euro. Jest porozumienie z PZPN

Co ważne, zrezygnowano ze stałych członków, więc kluby założycielskie mogłyby odpaść z takich rozgrywek.

Superliga ma być przede wszystkim konkurencją dla Ligi Mistrzów, aż w końcu wypchnie ją z rynku i zajmie jej miejsce. Pomysłodawcy uważają, że UEFA celowo zwalnia rozwój europejskiej piłki dla własnych zysków finansowych.