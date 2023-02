Gwiazdor wykluczony z Chelsea domaga się transferu. Mimo zamkniętego okienka w Europie

Pierre-Emerick Aubameyang trafił do Chelsea pod koniec letniego okienka transferowego, ale rozczarował w Londynie. W 17 meczach zdobył tylko trzy bramki, nie jest pierwszym wyborem trenera Grahama Pottera. Gabończyk chciałby grać dużo częściej i nie ma na to w Londynie żadnych szans. Był pomysł transferu do FC Barcelony, ale przepisy La Ligi nie pozwalają na rejestrację dwa razy tego samego zawodnika w jednym sezonie. Pojawiła się konkretna opcja transferu do USA i Aubameyang chce skorzystać z okazji.

Aubameyang chce do MLS

Aubameyang został wykreślony z listy zawodników zgłoszonych przez Chelsea do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Przegrał tutaj z piłkarzami kupionymi w styczniu, m.in. Enzo Fernandezem i Mychajło Mudrykiem oraz wypożyczonym Joao Feliksem. Nie ukrywał rozczarowania taką decyzją trenera. W Premier League nie ma szans na regularną grę, w ogóle nie znalazł się w kadrze meczowej na starcie z Fulham w miniony piątek (0:0). Potter uspokajał piłkarza, że dalej jest ważną częścią zespołu, ale to nie pomogło. Aubameyang chce zmienić otoczenie.

Aubameyang skreślony. Duży transfer na horyzoncie. Jest chętny

Bardzo mocno zainteresowane transferem jest Los Angeles FC, które w MLS występuje od 2018 r. i już w swoim piątym sezonie zdobył mistrzostwo USA. Według hiszpańskiego serwisu "Relevo" widzi w Gabończyku bardzo dobre zastępstwo za Garetha Bale'a, który niedawno zakończył karierę.

Według "Relevo" i brytyjskiego "Mirrora" Aubameyang naciska na transfer, choć okienko transferowe w Europie jest już zamknięte. Los Angeles FC i Chelsea są w trakcie negocjacji, ale Gabończyk domaga się, by przebiegały dużo szybciej.

Stany Zjednoczone to w tej chwili jeden z nielicznych krajów, gdzie Aubameyang mógłby przejść bez problemu i grać w lidze na przyzwoitym poziomie. Choć w świetle przepisów FIFA nie może grać w trzech klubach w jednym sezonie (ma na koncie występ w Barcelonie, a od września gra dla Chelsea), to są wyjątki od reguły. Major League Soccer funkcjonuje w systemie wiosna-jesień, który nie koliduje z przeważającym w Europie trybem jesień-wiosna.

W dodatku okno transferowe w USA jest otwarte od 31 stycznia. Kluby ze Stanów Zjednoczonych mogą ściągać nowych zawodników do 24 kwietnia.

Pierre-Emerick Aubameyang ma ważny kontrakt z Chelsea do końca czerwca 2024 r. Napastnik jest wyceniany przez portal Transfermarkt na 12 mln euro.