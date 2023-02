O co chodzi w procesie Lewandowski - Kucharski? Ujawniamy kulisy

W czwartek w sądzie w Warszawie doszło do pierwszego spotkania stron reprezentujących Roberta Lewandowskiego i Cezarego Kucharskiego. To kolejna odsłona trwającego już kilka lat konfliktu między piłkarzem i jego byłym menedżerem. Co wydarzyło się w stołecznym sądzie? Kiedy możemy spodziewać się kolejnej rozprawy i czego możemy się po niej spodziewać? O tym opowie dziennikarz Sport.pl - Kacper Sosnowski - który na miejscu przyglądał się czwartkowym wydarzeniom.

Co się dzieje z polskimi skoczkami? - to pytanie, jakie możemy zadawać sobie po drugim konkursie Pucharu Świata w Willingen. Dawid Kubacki - do niedawna lider klasyfikacji generalnej - znów stracił dystans do Halvora Egnera Graneruda, a Kamil Stoch, który dwa tygodnie temu zaliczył najlepszy występ w sezonie, tym razem skakał katastrofalnie. O to, czy mamy się czego obawiać na niespełna trzy tygodnie przed mistrzostwami świata w Planicy, zapytamy Jakuba Balcerskiego ze Sport.pl.

Na koniec redaktor naszego portalu - Antoni Partum - opowie o problemach Juventusu. Kilka tygodni temu w klubie było trzęsienie ziemi, które zakończyło się odjęciem drużynie aż 15 punktów. Juventus jeszcze nie otrząsnął się z tamtym problemów, a nad klub nadciągają kolejne. Prawdopodobnie jeszcze poważniejsze. Czy będą one miały wpływ na przyszłość reprezentantów Polski - Wojciecha Szczęsnego oraz Akradiusza Milika?

