Świątek czy Anisimova? Hiszpanie wskazali zdecydowaną faworytkę

Iga Świątek na drodze do finału Wimbledonu była momentami taką dominatorką, jaką znamy z Roland Garros. Straciła łącznie tylko jednego seta (z Caty McNally), a w półfinale turnieju wręcz zmiażdżyła mistrzynię olimpijską Belindę Bencic. Dało się dostrzec, że pewność siebie Polki wzrasta z każdym kolejnym wygranym meczem. Do upragnionego tytułu w Londynie potrzebuje już tylko jednego zwycięstwa.

Iga Świątek w finale Wimbledonu. Hiszpanie komentują

Polka w najważniejszym spotkaniu wielkoszlemowym turnieju zmierzy się z Amandą Anisimovą. To rówieśniczka Świątek, która obecnie zajmuje 12. miejsce w światowym rankingu (ale zaraz awansuje do TOP10). Jej największymi sukcesami w karierze są dotychczas półfinał Roland Garros z 2019 roku oraz triumf w zawodach w Dosze z tego sezonu. To na pewno przeciwniczka, której trzeba się obawiać, choć przez większość ekspertów raszynianka jest uważana za faworytkę do tytułu.

Podobnego zdania jest też "AS". "Patrząc na doświadczenie, osiągnięcia (pięć tytułów wielkoszlemowych) i sławę, Iga Świątek w najbliższą sobotę będzie faworytką do zdobycia tytułu w kobiecym Wimbledonie. Amanda Anisimova, 23-letnia Amerykanka, która rozgrywa swój pierwszy wielkoszlemowy finał, będzie starała się ją zatrzymać" - czytamy na portalu hiszpańskiej gazety.

Hiszpanie zwracają uwagę na to, że w sobotę 24-latka stanie przed wyjątkową szansą na pierwszy triumf w Wimbledonie. Przywołują do tego wypowiedź Świątek sprzed finału. - Tenis wciąż mnie zaskakuje. Szczerze mówiąc, nawet nie marzyłam o tym, że będę mogła zagrać w finale. Myślę, że jest łatwiej, jeśli nie wygrałaś Roland Garros i miałaś też więcej czasu na trening. Gdybym wygrała, miałabym tutaj bardzo trudno - powiedziała Polka.

Iga Świątek w karierze wygrała 22 turnieje rangi WTA, w tym pięć wielkoszlemowych. Jeśli jednak chodzi o korty trawiaste: dotychczas triumfowała na nich tylko w czasach młodzieżowych. W 2018 roku została mistrzynią juniorskiego Wimbledonu.