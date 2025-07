Matkowski od razu zauważył, co zmieniło się u Świątek. Dlatego doszła do finału

Iga Świątek (4. WTA) po raz pierwszy w karierze zagra w finale Wimbledonu. Po drodze przegrała tylko jedną partię, a w dwóch setach pokonała m.in. Ludmiłę Samsonową (19. WTA), Clarę Tauson (22. WTA) oraz Belindę Bencic (35. WTA). I zdecydowanie nie jest na straconej pozycji w starciu z Amandą Anisimovą (12. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Wimbledon porwał Polaków! Tak bawią się nasi kibice

Iga Świątek zagra o tytuł Wimbledonu. Marcin Matkowski krótko. "Jestem bardzo zaskoczony"

Pod wrażeniem ostatnich wyczynów Polki jest Marcin Matkowski, były tenisista, finalista US Open 2011 w deblu (grał w parze z Mariuszem Fyrstenbergiem) oraz US Open 2012 i French Open 2015 w grze mieszanej. - Jestem bardzo zaskoczony. Nie spodziewałem się takich wyników. Brak presji o wyniki na Wimbledonie jej służy - powiedział w wywiadzie dla WP SportoweFakty.

Następnie Matkowski wskazał, jakie widzi różnice w grze Świątek. Głównie rzuciły mu się w oczy kwestie związane ze sferą mentalną, a nie techniką tenisową. - Jest dużo pewniejsza siebie, a w tenisie to jest bardzo ważne i o wszystkim decyduje. Jeżeli masz czystą głowę i podchodzisz do meczów bez wielkich oczekiwań, to niespodziewanie może ułożyć ci się wszystko w idealny turniej. Wielkich zmian w jej stylu przecież nie ma, ale widać zadowolenie z gry - stwierdził.

Marcin Matkowski nie ma złudzeń ws. Igi Świątek przed finałem Wimbledonu. "Wykorzystać szansę"

44-latek jasno ocenia szanse Polki przed londyńskim finałem. - W sobotę pewnie zdobędzie swój szósty tytuł wielkoszlemowy - oznajmił. I nie sądzi, że będzie jej ciążyć rola faworytki w spotkaniu z Anisimovą, gdyż zdążyła do tego przywyknąć.

Zobacz też: Tak Świątek mówi o Anisimovej przed finałem Wimbledonu. Poszło w świat

- W Londynie w każdym meczu była faworytką [...]. Miała trudniejsze mecze, ale bardzo dobrze z tym sobie poradziła - powiedział. I sądzi, że wielkie napięcie towarzyszące decydującej rozgrywce będzie mniejszym problemem dla polskiej tenisistki.

- Nie będzie to Idze przeszkadzało. W końcu już pięć razy grała w finale wielkoszlemowego turnieju i za każdym razem wygrywała. Anisimova pierwszy raz będzie występować w finale (Wielkiego Szlema - red.) i to na niej będzie ciążyła większa presja. Świątek będzie chciała wykorzystać szanse - stwierdził.

Matkowski postawił tezę, że jeśli 24-latka zwycięży, to cały sezon "będzie można zaliczyć do udanych". - Nieważne, co się później stanie. Te wszystkie nieprzyjemne wyniki powinny odejść już w zapomnienie. Zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym to ogromny sukces - podkreślił.

Szczególnie że nie byłby to kolejny tytuł w Paryżu, a na kortach trawiastych, gdzie zawodniczka radziła sobie znacznie gorzej. - To byłoby dla niej niesamowite osiągnięcie. Myślę, że to ją tylko napędzi i da dużo pozytywnej energii na kolejne turnieje - podsumował.

Finał Wimbledonu pomiędzy Igą Świątek oraz Amandą Anisimovą zostanie rozegrany w sobotę o godz. 17:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.