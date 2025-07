Taka ma być "osiemnastka" Yamala. Dwie zasady nie do złamania

W ciągu roku Hiszpan przeszedł od miana wielkiego talentu do jednego z najlepszych piłkarzy na świecie, poważnego kandydata do zdobycia nagrody Złotej Piłki, a także motoru napędowego ofensywy FC Barcelony. Nic więc dziwnego, że klub ma zamiar przedłużyć z nim umowę już w dzień jego 18. urodzin, oferując podwyżkę zarobków do kwoty 15 milionów euro za sezon. Piłkarz ma więc powody do hucznego świętowania oficjalnego wejścia w dorosłe życie, dlatego z soboty na niedzielę urządza wielką imprezę.

Oto zasady obowiązujące na urodzinach Yamala. Stanowcze "nie" dla dwóch rzeczy

Dziennik "Marca" opublikował szczegóły imprezy organizowanej przez piłkarza. Solenizant zdecydował się pokryć koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia dla wszystkich uczestników. A pojawią się tam goście z najróżniejszych stron świata i nie zabraknie znanych nazwisk. Na liście zaproszonych gości znaleźli się m.in. youtuber iShowSpeed, piosenkarze Bad Gyal i Ozuna, a sporo mówiło się także o gwiazdach świata sportu, jak kierowca F1 Lewis Hamilton (F1) czy koszykarz Lamelo Ball. Wszyscy mają jednak dostosować do wydarzenia odpowiedni ubiór.

Impreza zapowiada się na jeden z największych zlotów gwiazd tego lata, ale jej lokalizacja nie jest dokładnie znana. Wiadomo tylko tyle, że odbędzie się gdzieś na Ibizie. Ponadto zaproszonych gości obowiązywały będą dwa restrykcyjne zakazy. Goście nie będą mogli używać telefonów, a robienie zdjęć jest zabronione. "Marca" informuje, że całkowicie zakazane jest też zażywanie narkotyków.

Yamal się bawi. Jego matka odchodzi od zmysłów

Ze względu na otoczkę całego wydarzenia, całości z uwagą przygląda się także FC Barcelona. Klub nie chciałby bowiem, by Yamal podzielił losy Ansu Fatiego, którego karierę poza kontuzjami zniszczył także niesportowy tryb życia. A takie obawy nasiliły się zwłaszcza po tegorocznych wakacjach piłkarza na Ibizie. W ich trakcie krążyły pogłoski o jego romansie z modelką starszą o 12 lat, a portale obiegły zdjęcia, na których zawodnik spędza na jachcie czas z grupą znajomych i ośmioma zaproszonymi dziewczynami.

Kataloński "Sport" donosi, że imprezą urodzinową jak i tempem życia piłkarza zaniepokojona jest także jego matka, Sheila Ebana. Z kolei ojciec Yamala ma prezentować zgoła odmienny punkt widzenia. Zdaniem hiszpańskich mediów, wręcz zachęca syna do hulaszczego trybu życia.