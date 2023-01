Reprezentant Polski ujawnia. "Lewandowski będzie chciał tu przyjść i zakończyć karierę"

Dokładnie 19 lipca 2022 roku Robert Lewandowski po wielu tygodniach negocjacji odszedł z Bayernu i trafił do FC Barcelony. W drużynie z Camp Nou Polak zdążył rozegrać już w sumie 23 spotkania, w których strzelił 22 bramki i zanotował pięć asyst. Pomimo świetnej skuteczności i formy fizycznej 34 lata na karku Lewandowskiego sprawiają, że piłkarz powoli może myśleć, gdzie chciałby trafić na koniec kariery.

Robert Lewandowski w przyszłości zagra w MLS?

W amerykańskiej lidze MLS występuje kilku polskich zawodników - Kamil Jóźwiak, Patryk Klimala, Jarosław Niezgoda, Kacper Przybyłko oraz Jan Sobociński. Ostatnio do Stanów Zjednoczonych przeniósł się także Mateusz Klich, który z Leeds trafił do DC United. W MLS gra również napastnik reprezentacji Polski, Karol Świderski. W wywiadzie dla oficjalnego portalu ligi 26-latek zdradził, że Robert Lewandowski wypytywał go o specyfikę MLS oraz stwierdził, że być może w przyszłości gwiazda Barcelony przeniesie się do Stanów.

- Pytał mnie czasem o MLS. Nie jestem tego pewien, ale widzę po nim, że będzie chciał przyjść do tej ligi, by tutaj zakończyć karierę - powiedział zawodnik Charlotte FC.

Świderski docenił Lewandowskiego za olbrzymie zasługi dla polskiej piłki oraz przyznał, że chciałby ujrzeć go w MLS. - Mam nadzieję, że ten moment nadejdzie, bo jest on nie tylko legendą polskiej piłki, ale także europejskiej - dodał 26-letni napastnik.

Obaj piłkarze być może będą mieli okazję spotkać się na marcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski przed meczami eliminacji do Euro 2024. Kadra pod wodzą Fernando Santosa zmierzy się z Czechami i Albanią.