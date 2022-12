Lewandowski kontra Kucharski. Znamy datę rozprawy

Cezary Kucharski i Robert Lewandowski od kilku lat nie współpracują ze sobą i nie pałają do siebie sympatią. Od dłuższego czasu są mocno skonfliktowani. Były agent kapitana reprezentacji Polski miał grozić, że ujawni oszustwa podatkowe piłkarza, jeśli nie dostanie określonej sumy pieniędzy. Sprawa trafiła do sądu i już niedługo zostanie tam rozpatrzona.

Sprawa Kucharskiego i Lewandowskiego w sądzie. Już 2 lutego

Kucharski ma postawione zarzuty szantażowania i grożenia Lewandowskiemu i jego żonie Annie. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w maju tego roku. Rozprawa sądowa została zaplanowana na 2 lutego 2023 roku.

Ze śledztwa wynika, że Kucharski w okresie od września 2019 r. do września 2020 r. miał grozić Lewandowskiemu, że rozpowszechni informacje dotyczące "rzekomych nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych należącej do pokrzywdzonego spółki prawa handlowego". Zastrzegał, że jeśli dostanie 20 mln euro od Lewandowskich, to zachowa milczenie. Kucharski i tak miał wszystko wyjawić zagranicznym dziennikarzom.

- Przedmiotem zarzutu stawianego Cezaremu Kucharskiemu nie są roszczenia kierowane wobec pokrzywdzonego dotyczące rozliczeń finansowych w związku z zawartymi umowami cywilnoprawnymi, w tym umowami spółek, a także roszczenia będące przedmiotem sporów sądowych. Zgodnie z drugim z zarzutów zawartych w akcie oskarżenia Cezary Kucharski od sierpnia 2020r. do drugiej połowy września 2020 r., wbrew przyjętemu przez siebie zobowiązaniu do zachowania poufności, ujawnił przedstawicielowi zagranicznych mediów informacje, z którymi zapoznał się jako menedżer sportowca - wyjaśnił w rozmowie z PAP rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie Marcin Saduś.

Kucharski miał też wysyłać kopie kontraktów reklamowych Lewandowskiego do jednego z niemieckich dziennikarzy. Obaj byli w stałym kontakcie. Wiadomo, że dziennikarz odmówił zeznań w sprawie.

Kucharski był przesłuchiwany dwukrotnie. W październiku 2020 r. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz odmówił odpowiedzi na pytania prokuratora. Jedynie wyjaśnił szczegóły odnośnie współpracy z Lewandowskim i możliwych nieprawidłowościach finansowych.

W kwietniu 2021 r. także nie przyznał się do winy, a do tego odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania prokuratury.