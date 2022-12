Michniewicz był zaskoczony. Tak zareagował, gdy usłyszał decyzję Kuleszy

Czesław Michniewicz nie otrzymał od PZPN przedłużenia kontraktu i tym samym z końcem roku przestanie być selekcjonerem reprezentacji Polski. Choć trener zrealizował postawione przed nim cele, to spory wpływ na rezygnację z niego miały krytyka za styl gry, afera premiowa i wychodzące na jaw kolejne kulisy sprawy. Okazuje się, że Michniewicz w ogóle nie spodziewał się, że PZPN nie da mu kolejnej szansy.

Tak Michniewicz zareagował na decyzję

Afera premiowa wywołała spory kryzys wizerunkowy w PZPN i reprezentacji Polski. Z każdym kolejnym dniem było coraz więcej nt. pieniędzy dla piłkarzy, które Michniewicz miał dogadać z premierem Mateuszem Morawieckim. Do tego doszły głosy o jego konflikcie z Jakubem Kwiatkowskim, rzecznikiem kadry. Rosła zatem wina trenera za zaistniałe problemy i było coraz więcej głosów, że Cezary Kulesza nie przedłuży mu kontraktu na 2023 r.

Tak też się stało i 22 grudnia PZPN ogłosił, że z końcem tego roku zakończy współpracę z Michniewiczem. Selekcjoner miał być mocno rozczarowany tym faktem. Z jego perspektywy wcześniejsze spotkania z Kuleszą, wiceprezesami i zarządem PZPN przebiegły pomyślnie, dlatego nastawiał się na przedłużenie umowy. Do dziś nie doczekaliśmy się oficjalnych podziękowań i pożegnań po roku pracy z reprezentacją.

- Czesław Michniewicz był tak zaskoczony, że kiedy dowiedział się od Cezarego Kuleszy, że już go nie ma, natychmiast poszedł do windy i zjechał na dół. Nie mówię, że się nie pożegnał, bo na to ma jeszcze czas, ale tak nie reaguje człowiek, który dostał między oczy. Wydaje mi się, że jechał przekonany o tym, że będzie to rozmowa wychowawcza, ale kontrakt zostanie przedłużony - mówił w programie "Pogadajmy o piłce" Janusz Basałaj, który w przeszłości był szefem departamentu mediów i komunikacji w PZPN.

Z doniesień medialnych wynika, że po konflikcie Michniewicza z Kwiatkowskim piłkarze mieli dać znać Kuleszy, że nie wyobrażają sobie dalszej współpracy z trenerem i domagali się zmiany selekcjonera. Nikt mu nie podziękował i nie pożegnał go w mediach społecznościowych.

PZPN szuka już nowego selekcjonera. Sporo jest głosów, że tym razem postawi na opcję zagraniczną. Nowy trener reprezentacji będzie miał nieco ponad dwa miesiące na przygotowania do pierwszych meczów eliminacji Euro 2024. W marcu Polska zagra z Czechami i Albanią, najpoważniejszymi rywalami w swojej grupie.