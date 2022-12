Kto zastąpi Lewandowskiego? Kibice już wybrali. Duża przewaga

8 listopada podczas meczu z Osasuną Robert Lewandowski otrzymał dwie żółte kartki i już 31 minut po rozpoczęciu gry musiał opuścić boisko. Schodząc do szatni, polski napastnik przyłożył palec do nosa, co zdaniem hiszpańskiego Trybunału Administracyjnego do spraw Sportu było gestem dezaprobaty wobec arbitra spotkania. Z tego powodu 34-latek nie zagra w trzech następnych meczach ligowych, więc ktoś inny będzie musiał zagrać na pozycji środkowego napastnika. Czytelnicy "Mundo Deportivo" wybrali następcę i nie mają żadnych wątpliwości.

Internauci nie mają wątpliwości. To on powinien zastąpić Roberta Lewandowskiego

Trener Barcelony w następnych spotkaniach będzie musiał radzić sobie bez Roberta Lewandowskiego, co z pewnością nie będzie proste. Polak w tym sezonie zagrał 19 meczów, w których zdobył 18 goli i zaliczył cztery asysty. Z pomocą szkoleniowcowi FC Barcelony postanowiło przyjść "Mundo Deportivo", które przeprowadziło wśród czytelników ankietę, w której mogli wybrać najlepszego zastępcę Polaka. W zestawieniu umieszczono czterech graczy: Memphisa Depaya, Ansu Fatiego, Ferrana Torresa i Victora Barberę.

W głosowaniu wzięło udział ponad 6500 osób, a prawie 55 procent z nich zagłosowało na Ansu Fatiego. 20-letni Hiszpan wyleczył już kontuzję i w tym sezonie zagrał dla Barcy 20 meczów, w których zdobył trzy gole i zaliczył trzy asysty. Do tej pory był głównie rezerwowym, ale w przypadku absencji Polaka to on jest głównym kandydatem do gry w pierwszym składzie.

Na drugim miejscu znalazł się Memphis Depay, który otrzymał nieco ponad 30 procent głosów. W tym sezonie Holender zagrał dla Barcelony tylko trzy mecze, a od września do mundialu w Katarze leczył uraz. Po mistrzostwach wrócił do klubu zdrowy, ale nie wiadomo, czy Xavi będzie chciał dać mu szansę. Od jakiegoś czasu FC Barcelona próbuje nakłonić piłkarza do odejścia z klubu już w zimie.

Dużo słabiej w głosowaniu wypadli dwaj pozostali zawodnicy. Ferran Torres otrzymał niespełna 8,7 procent głosów, a Victor Barbera prawie 6 procent. Torres w tym sezonie zagrał dla klubu z Katalonii 18 meczów, w których zdobył pięć goli i zaliczył asystę. W reprezentacji Hiszpanii na mundialu grał na pozycji napastnika, co z pewnością jest jego atutem. Z kolei Barbera w tym sezonie nie zagrał jeszcze w seniorskiej drużynie Barcy. 18-latek nieźle radzi sobie w zespole U19, w którym zagrał 19 meczów i zdobył 11 goli.

Następne spotkania ligowe FC Barcelona rozegra 31 grudnia, 8 stycznia i 21 stycznia. Pierwsze nich zaplanowano na godzinę 14:00, a rywalami zespołu Xaviego będzie Espanyol.