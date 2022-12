Reprezentant Polski zmieni w styczniu klub? Jest chętny, jest oferta

Najpierw słowo wstępu. W styczniu 2019 r. Fiorentina ściągnęła Szymona Żurkowskiego z Górnika za 4,5 mln euro. Pomocnik został automatycznie wypożyczony z powrotem do polskiego klubu, by w ciągu pół roku przygotować się do zmiany ligi. To jednak nie wystarczyło, by w sezonie 2019/20 realnie rywalizować o miejsce w składzie Violi, więc zimą 2020 r. Żurkowski został wypożyczony do Empoli.

REKLAMA

Zobacz wideo Kwiatkowski o pożegnaniu Michniewicza: Nie chcemy wchodzić w szczegóły

W mniejszym klubie Żurkowski błyskawicznie się odnalazł. W poprzednim sezonie był - obok Nedima Bajramiego i Andrei Pinamontiego - najważniejszym piłkarzem Empoli, które zakończyło rozgrywki na 14. miejscu, a Polak strzelił aż sześć goli i zanotował trzy asysty. Latem Polak wrócił do Fiorentiny. Ale nie był to dobry pomysł.

Włosi zachwyceni reprezentantem Polski. Wystarczyło 15 meczów. "Gigant"

Z powodu dużej konkurencji (m.in. Sofyan Amrabat, Antonin Barak, Marco Benassi, Giacomo Bonaventura, Alfred Duncan, Youssef Maleh, Gaetano Castrovilli oraz Ronaldo Mandragora) Żurkowski rozegrał zaledwie 30 minut w tym sezonie. Na domiar złego nie zachwycił w sparingach przed mundialem, więc w Katarze nie zagrał ani minuty.

Żurkowski trafi do Salernitany?

Za kilka dni otwiera się okienko transferowe. "La Gazzetta dello Sport" donosi, że Fiorentina otrzymała ofertę kupna od Salernitany, gdzie gra - wypożyczony z Herthy Berlin - Krzysztof Piątek. Rok temu klub z Salerno miał zbankrutować i wylądować w Serie D, ale w styczniu pojawił się nowy właściciel, przeprowadził masę transferów, a Salernitana cudem uniknęła spadku. A jak jej teraz idzie?

Po 15. kolejkach ligi włoskiej Salernitana jest na 12. miejscu, tuż nad Empoli, które również interesuje się powrotem Polaka. Serie A wraca już 4 stycznia.