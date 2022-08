Lewandowski nie strzela. Peszko komentuje. Jak prawdziwy przyjaciel

Robert Lewandowski po długich negocjacjach został 19 lipca zawodnikiem FC Barcelony. Były napastnik Bayernu Monachium rozegrał już trzy spotkania w barwach katalońskiego klubu i przygotowuje się do pierwszego występu w LaLiga. Ten odbędzie się 13 sierpnia, kiedy na Camp Nou drużyna Xaviego podejmie na otwarcie ligowych rozgrywek Rayo Vallecano.

"Robert, masz piękną karierę, ale brakuje ci spektakularnego transferu"

Debiut Lewandowskiego w hiszpańskiej ekstraklasie coraz bliżej, tymczasem na temat jego transferu wypowiedział się Sławomir Peszko. Kapitan Wieczystej Kraków w rozmowie z Interią ocenił ruch swojego przyjaciela jako bardzo dobry krok i zdradził, że wiedział już wcześniej o tej zmianie. - Piękne chwile! Ja się niezmiernie cieszę. Zawsze mu powtarzałem: "Robert, masz piękną karierę, ale brakuje ci spektakularnego transferu. Z Dortmundu do Bayernu przechodziłeś za darmo. Musisz coś wymyślić - może Manchester City, może Paris Saint Germain". Zdecydował się jednak na Barcelonę, o której - nota bene - wiedziałem już od marca - powiedział pomocnik.

44-krotny reprezentant Polski odniósł się również do krytyki, jaka spadła na Lewandowskiego po dotychczasowych spotkaniach. - Każdy by chciał, żeby "Lewy" wszedł w mecz i od razu trzy bramki strzelił, w kolejnym spotkaniu dorzucił dwie. Spokojnie, inna drużyna, inny klimat w zespole, inny styl grania, inne treningi. Wszystko jest nowe. Ale jak Robert odpali swoją armatę, to czuję, że będziemy mieli nowego króla strzelców LaLiga już w tym sezonie. Robert jest typową "dziewiątką" i mam nadzieję, że wszyscy piłkarze Barcelony zaufają mu, a on będzie wykańczał ich akcje - stwierdził Peszko.

