Chcą sklonować Raków Częstochowa. Słusznie. "Najlepszy Kun na świecie"

Raków Częstochowa zrobił bardzo duży krok ku awansowi do IV rundy el. Ligi Konferencji Europy. Ekipa Marka Papuszna wygrała na wyjeździe ze Spartakiem Trnawa 2:0 i z tym korzystnym rezultatem przystąpi do meczu przed własną publicznością.

Drużyna z Częstochowy wygląda w ostatnich dniach bardzo dobrze nie tylko na polu sportowym. Do Rakowa dołączył bowiem także były już gracz Górnika Zabrze Bartosz Nowak, co należy traktować jako dobre wzmocnienie przed potencjalnymi, kolejnymi rundami eliminacji. Dobra boiskowa jak i pozaboiskowa postawa drużyny nie umknęła ekspertom i użytkownikom Twittera.

- Pomysł na uzdrowienie polskiej piłki: sklonować Michała Świerczewskiego, sklonować Marka Papszuna, sklonować Roberta Grafa, sklonować Wojciecha Cygana, sklonować Iviego Lopeza, sklonować Patryka Kuna, sklonować Bena Ledermana, sklonować Zorana Arsenicia, sklonować też innych - napisał dziennikarz Weszło.com Jakub Białek.

W meczu ze Spartakiem dwa bardzo ważne gole zdobył Ivi Lopez. Hiszpan najpierw nieco szczęśliwie wykończył efektowną akcję Rakowa, a później wykorzystał rzut karny: - Ivi gra na kodach - napisał Tomasz Ćwiąkała z Canal+Sport. - Rok temu Raków doszedł do IV rundy eliminacji LKE z Ivim Lopezem, który był totalnie bez formy. W tym roku Hiszpan bawi się w kwalifikacjach - szanse na awans do fazy grupowej znacząco rosną - dodał Paweł Gołaszewski z "Piłki Nożnej".

Kolejne dobre zawody rozegrał także Patryk Kun, który zanotował w ostatnich sezonach bardzo duży postęp. - Mało się o tym mówi, ale Patryk Kun po przedwczesnym zakończeniu kariery przez Sergio Aguero stał się najlepszym Kunem na świecie - skomentował Tomasz Ćwiąkała.

- Keep calm and support Raków. Marzy mi się polska piłka złożona z samych Rakowów - napisał za to dziennikarz sportowy Piotr Żelazny.

Brawo Raków. Bardzo efektywna "zamrażarka" w 2. połowie. Dobry styl tego grania. Blisko, coraz bliżej... - dodał komentator Viaplay Rafał Wolski.

Rewanżowe spotkanie pomiędzy Rakowem Częstochowa a Spartakiem Trnawa zostanie rozegrane za tydzień w czwartek 11 sierpnia o godzinie 18.

