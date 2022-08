Raków zrobił swoje. Ale przy pierwszej bramce zawalił sędzia [WIDEO]

W II rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy Raków Częstochowa z łatwością rozbił w dwumeczu FK Astanę 6:0. W czwartek rywalem drużyny Marka Papszuna był Spartak Trnawa, wicemistrz Słowacji, który wcześniej poradził sobie z walijskim Newtown (4:1 i 2:1). Ale i tym razem Raków potrafił zdominować rywala.

Gol dla Rakowa i błąd sędziego

W 30. minucie goście przeprowadzili kapitalną, zespołową akcję. W jej końcowej fazie Mateusz Wdowiak sprytną podcinką ominął linię obrony, a do piłki dopadł Ivi Lopez. Król strzelców ekstraklasy co prawda nie trafił czysto w piłkę, ale ona i tak poszybowała nad bramkarzem.

Niestety, wydaje się, że ta bramka nie powinna zostać uznana, bo Hiszpan znajdował się na pozycji spalonej. Ale że nie ma VAR-u w eliminacjach, to Rakowowi upiekło się.

W doliczonym czasie pierwszej połowy było już 2:0. Lopez pewnie wykorzystał jedenastkę, po tym jak sfaulowany w polu karnym był Wdowiak.

W drugiej połowie nie padły już żadne bramki. I choć gospodarze stworzyli sobie więcej sytuacji (12 do 6), to więcej strzałów celnych zanotował Raków (6 do 3). Zespół z Częstochowy w drugiej połowie mógł spokojnie wymieniać podania, bo i tak miał dwubramkową przewagę, która ani przez moment nie była realnie zagrożona. Warto jednak dodać, że w końcówce spotkania Spartak nieco przyśpieszył, ale było już za późno, by odwrócić losy meczu. Raków ostatecznie wygrał na boisku rywala 2:0.

Kiedy rewanż?

Jeśli Raków zdoła wyeliminować Spartak Trnawa, to w ostatniej rundzie el. Ligi Konferencji Europy czeka go bardzo trudne zadanie. Wtedy zespół Papszuna zagra z wygranym pary Slavia Praga (Czechy) - Panathinaikos Ateny (Grecja). Ale najpierw wicemistrzowie Polski muszą zapewnić sobie dobry wynik w rewanżu ze Spartakiem, który zaplanowano na 11 sierpnia.

Pierwszą edycję LKE wygrała AS Roma, w której barwach występuje Nicola Zalewski.

