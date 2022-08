Grali rywale Lecha i Rakowa. Praktycznie znamy kolejnych przeciwników w LKE

Jeśli Lech Poznań wyeliminuje Vikingura, to w następnej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji zmierzy się z przegranym dwumeczu Malmo - Dudelange. Raków Częstochowa w przypadku pokonania Spartaka Trnawy zagra ze zwycięzcą rywalizacji Slavii Praga z Panathinaikosem Ateny. W czwartek polskie drużyny praktycznie już poznały swoich możliwych rywali.

LKE: Popis strzelecki Malmo. Szwedzi ogrywają Dudelange

O 19:00 na stadionie Eleda Stadion w Malmo gospodarze podejmowali Dudelange w eliminacjach do Ligi Europy. Dużo lepiej to spotkanie rozpoczęli Szwedzi, którzy od samego początku mieli wyraźną przewagę na boisku. Sytuacja gości jeszcze bardziej skomplikowała się w 31. minucie, kiedy to po obejrzeniu dwóch żółtych kartek z boiska zszedł Charles Morren. Malmo pomimo częstych ataków jednak nie zdołało pokonać bramkarza rywali w pierwszej połowie.

Na początku drugiej części spotkania gospodarze stanęli przed wielką szansą do zdobycia bramki. W 48. minucie na ich korzyść został podyktowany rzut karny. Do piłki podszedł Jo Inge Berget, ale zawodnik nie trafił nawet w bramkę. Sześć minut później napór Malmo przyniósł w końcu oczekiwane skutki i piłkę do siatki wpakował Isaac Kiese Thelin. Z biegiem czasu przewaga gospodarzy tylko rosła, ale brakowało im skuteczności. Pod koniec spotkania gospodarze znacząco poprawili celność. W 81. minucie gola na 2:0 strzelił znany z występów w PSV Eindhoven Ola Toivonen, a cztery minuty później prowadzenie podwyższył Veljko Birmancević. Do końca meczu wynik nie uległ już zmianie i ostatecznie Malmo wygrało z Dudelange 3:0. Rewanż odbędzie się 11 sierpnia o 20:00 w Luksemburgu.

LKE: Świetna gra Slavii Praga. Nie dali szans gościom

W drugim interesującym nas meczu Slavia Praga podejmowała na własnym stadionie Panathinaikos w eliminacjach do Ligi Konferencji. Mecz od początku nie układał się po myśli drużyny gości. Czesi od pierwszych minut atakowali bramkę Panathinaikosu. W 40. minucie drugą żółtą kartkę obejrzał napastnik greckiego klubu Sebastian Palacios, czym jeszcze bardziej utrudnił zadanie swojemu zespołowi. Zaledwie parę minut później, w doliczonym czasie gry Slavia wykorzystała grę w przewadze i objęła prowadzenie. Gola strzelił Ivan Schranz.

Drugie 45 minut wyglądało bardzo podobnie. Slavia prezentowała się naprawdę z dobrej strony i kontrolowała mecz. Wszystko mogło się zmienić w 52. minucie, kiedy to zawodnik czeskiej drużyny Eduardo Santos został ukarany czerwoną kartką. Wydawało się, że dzięki temu Panathinaikos nawiąże walkę z gospodarzami. Okazało się zupełnie inaczej. Cztery minuty później nieoczekiwanie kolejnego gola strzeliła Slavia. Tym razem na listę strzelców wpisał się Moses Usor. Pomimo gry 10 na 10 przebieg meczu nie uległ większym zmianom. Gospodarze kontrolowali grę i nie pozwalali na za dużo rywalom. Do końca spotkania wynik się już nie zmienił i ostatecznie Slavia pokonała Panathinaikos 2:0. Rewanż odbędzie się 11 sierpnia o 19:00 w Atenach.

