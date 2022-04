Media: Napoli chce ściągnąć Muciego z Legii. "Od dawna jest na liście"

Jak podaje portal calcionapoli24.it Napoli może chcieć pozyskać piłkarza Legii Warszawa Ernesta Muciego. Ewentualny transfer 21-latka wiąże się z zadaniem, które od prezesa klubu otrzymał dyrektor sportowy Cristiano Giuntoli. Ma on poszukiwać zawodników nieznanych, którzy w przyszłości mogą być wartością dodaną dla Napoli.

Zaskakujący transfer Napoli możliwy? Klub zainteresowany Ernestem Mucim

Wcześniej Napoli potwierdziło, że w czasie najbliższego okienka transferowego do klubu trafi 21-latek Chwicza Kwaracchelia, który grał w Rubinie Kazań czy Dinamie Batumi. Drużyna z Neapolu kontynuuje ten trend i sonduje możliwość transferu wcześniej wspomnianego Muciego.

Opisując profil piłkarza z Albanii, włoscy dziennikarze skupiają się głównie na jego ofensywnych walorach. Może on występować na wielu pozycjach w formacji ofensywnej, jest obunożny, dobrze wyszkolony technicznie i posiada dobry strzał z dystansu. Działacze klubu mogli go też obserwować w czasie starć Legii z Napoli w Lidze Europy.

Pomocnik rozegrał wówczas 80 minut na obiekcie w Neapolu oraz 23 podczas spotkania w Polsce. – Nazwisko Muci od dawna znajduje się na liście specjalnie wybranych obserwatorów Giuntoliego – podaje calcionapoli21.it

Albańczyk w obecnym sezonie łącznie rozegrał 33 spotkania, podczas których zdobył sześć bramek i zaliczył jedną asystę. Muci trafił do Legii zimą 2021 roku i choć spodziewano się po nim o wiele więcej, póki co nie przekonał do siebie swoją grą. Nie spowodowało to jednak mniejszym zainteresowaniem jego osobą ze strony klubu z jednej z czołowych lig w Europie.