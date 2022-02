Mbappe komentuje genialny mecz z Realem i odpowiada na pytanie o transfer

Była ostatnia minuta meczu, gdy sprawy w swoje ręce wziął Kylian Mbappe. Francuz otrzymał podanie od Neymara, wszedł w pole karne Realu Madryt i podjął decyzję o indywidualnej akcji. Mbappe zabawił się w polu karnym, wchodząc między Edera Militao i Lucasa Vazqueza. Wyszedł sam na sam z Thibautem Courtoisem i uderzeniem między nogami Belga zdobył jedyną bramkę w meczu.

Mbappe urywa spekulacje na temat transferu

Ta akcja najlepiej podsumowała to, co działo się we wtorkowy wieczór w Paryżu. Nie był to mecz PSG - Real Madryt, a bardziej starcie ofensywnych gwiazd gospodarzy z bramkarzem gości. Chociaż Courtois dwoił się i troił, to ostatecznie przed rewanżem w lepszej sytuacji będą mistrzowie Francji.

Po hitowym starciu wróciły spekulacje na temat transferu Mbappe. Od kilku - jak nie kilkunastu - miesięcy mówi się o możliwym odejściu napastnika właśnie do Realu Madryt. Na początku stycznia hiszpańskie media pisały, że obie strony już właściwie doszły do porozumienia. Co na to sam Mbappe?

- Czy decyzja o mojej przyszłości została podjęta? Nie. Mecz przeciwko Realowi Madryt wiele zmienia. Nawet jeśli mogę robić, co chcę, nie zamierzam negocjować teraz z przeciwnikiem, ani robić tego typu rzeczy. Skupiam się na wygranej z Realem Madryt. Postaram się zrobić różnicę. Potem zobaczymy, co się wydarzy - odpowiedział 23-letni piłkarz.

Po wtorkowym meczu Ligi Mistrzów nie mogło zatem zabraknąć pytań o przyszłość napastnika. - Gram w jednej z najlepszych drużyn na świecie. Zamierzam dać z siebie wszystko do końca sezonu. Nie zdecydowałem o swojej przyszłości - powiedział Francuz w rozmowie z Movistar TV.

- Jak zignorować całe to transferowe zamieszanie, cały ten kontekst? Bardzo prosto - grać w piłkę. Nie myślę teraz o transferze, zadajemy teraz zbyt dużo pytań, udzielamy zbyt wielu odpowiedzi, Real, PSG, Real. Na ten moment jestem piłkarzem PSG i jestem szczęśliwy - stwierdził Mbappe.

Francuski dziennikarz piłkarski Julien Laurens wierzy, że Mbappe odłoży decyzję w sprawie ewentualnego transferu do lata. - PSG naprawdę ma nadzieję, że jeśli wygra ten dwumecz i przejdzie dalej, będzie mogło powiedzieć, że są lepszym zespołem niż Real Madryt. Powiedzieli również: „jeśli zostaniesz, postaramy się podpisać kontrakt z Paulem Pogbą i z innymi piłkarzami, aby zorganizować zespół lepiej, więc dlaczego nie miałbyś zostać jeszcze jeden rok?" - mówił Laurens w BBC Radio 5.

Przypomnijmy, że Real Madryt już w poprzednim okienku transferowym starał się wykupić Mbappe za gotówkę. Ostatnia oferta, którą złożyli Hiszpanie, opiewała na 180 mln euro. Władze PSG odrzuciły propozycję.

W tym sezonie snajper paryskiej drużyny we wszystkich klubowych rozgrywkach strzelił 22 bramki i zanotował 16 asyst we wszystkich klubowych rozgrywkach. W Lidze Mistrzów Mbappe zagrał w tym sezonie we wszystkich siedmiu spotkaniach, strzelił 5 bramek i zaliczył 6 asyst.