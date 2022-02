Spektakularny transfer Wieczystej Kraków. Była gwiazda Legii i ekstraklasy w ekipie Smudy

Thibault Moulin trafił do Legii Warszawa w 2016 roku z belgijskiego Beveren. Awansował z nią do Ligi Mistrzów (strzelił pamiętnego gola na 3:2 z Realem Madryt, w meczu, który skończył się 3:3), a środkowy pomocnik łącznie strzelił sześć goli i zaliczył osiem asyst w 70 meczach w barwach Legii. Po 1,5 roku odszedł do greckiego PAOK-u Saloniki za ponad milion euro, ale o tym ruchu jak najszybciej chciałyby zapomnieć obie strony: Moulin wystąpił w zaledwie trzech meczach (spędził na boisku 38 minut!). Był wypożyczany m.in. do Ankaragucu czy AO Xanthi, gdzie grał więcej, ale nie radził sobie zbyt dobrze. Z tego względu po rozwiązaniu umowy w październiku 2020 roku podpisał kontrakt z MOS Caen z szóstej ligi francuskiej! Po pół roku trafił do rumuńskiego Academica Clinceni (gol i dwie asysty w 33 meczach). 32-letni Francuz chce jednak zmienić klub ze względu na spore zaległości finansowe. I tu do akcji wkracza Wieczysta Kraków.

Wieczysta Kraków zbiera duże nazwiska

- Zaskakująca propozycja Wieczystej okazała się na tyle kusząca, że jeszcze w tym tygodniu Moulin dołączy do niej na zasadzie wolnego transferu - piszą Transfery.info. To kolejne dużo nazwisko, jakie zagra w Wieczystej: w ekipie Franciszka Smudy znajdują się m.in. Sławomir Peszko, Radosław Majewski, Maciej Jankowski, Łukasz Burliga, Wilde-Donald Guerrier czy Michał Miśkiewicz. Klub wspiera finansowo Wojciech Kwiecień, właściciel sieci aptek i jeden z najbogatszych Polaków.

Wieczysta gra w czwartej lidze (piąty poziom rozgrywkowy), ale w kolejnym sezonie powinna występować już w III lidze. Na półmetku tego sezonu (17 z 34 kolejek) pokazuje, że przerasta swoją grupę IV ligi: zdobyła 47 z 51 możliwych punktów, wygrywając 15 spotkań i remisując dwa z nich, a w dodatku ma imponujący bilans bramkowy 79:10. Drugie i trzecie Wiślanie Jaśkowice oraz Orzeł Ryczów mają po 11 pkt straty do Wieczystej.