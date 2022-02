Raś przekazuje najnowsze informacje ws. stanu zdrowia Cezarego Kucharskiego

W poniedziałek wieczorem o bardzo ciężkim stanie Cezarego Kucharskiego poinformował dziennikarz Krzysztof Stanowski z Kanału Sportowego. - Dochodzą mnie wieści, że Cezary Kucharski znajduje się w bardzo ciężkim stanie. Zawsze był waleczny, więc mam nadzieję, że i tym razem nie odpuści - napisał Krzysztof Stanowski. Dodatkowe wieści opublikował Emil Kopański, rzecznik kadry do lat 21. - Od pięciu dni w śpiączce. Oby znalazła się lepsza opieka, niż ta, którą ma dotąd - poinformował.

"Stan Kucharskiego się poprawił i ustabilizował"

- To stało się w zeszłym tygodniu. Jestem wstrząśnięty. Modlę się za niego, trzymam kciuki. Stan Czarka jest bardzo ciężki, ale słyszałem, że jest w bardzo dobrych rękach. Leży w szpitalu w Hiszpanii. Czarek przeszedł ciężkie zapalenie płuc - mówił Roman Kosecki dla Eurosportu.

Teraz pojawiają się też lepsze informacje o stanie zdrowia Kucharskiego. - Od bliskich wiem, że jego stan się poprawił i ustabilizował. Słyszałem, że dostał na boisku piłką, coś złego podziało się w organizmie i Czarek przeszedł zabieg, po czym wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. Natomiast to już niesprawdzone doniesienia. Apeluję, by zachować spokój - mówi Ireneusz Raś, były przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki dla WP Sportowe Fakty.

- Gdy dowiedziałem się o jego kłopotach, przeżyłem szok. Przecież to był zdrowy, bardzo aktywny facet. Gdy rozmawialiśmy, nie wysyłał żadnych sygnałów, że coś nie tak. Po bardzo niepokojących doniesieniach mediów dzwoniłem i pisałem do niego sms-y, ale nie odpowiedział. Nie dopuszczam do siebie myśli, że może przegrać tę walkę. Niedługo zobaczymy Czarka w takiej formie, do jakiej nas przyzwyczaił. Wygra tę bitwę, tak jak wielokrotnie wygrywał na boisku - dodaje Ireneusz Raś.

Świetny piłkarz i sprawny menedżer

Cezary Kucharski, wychowanek Orląt Łuków, na przełomie wieków reprezentował kilka polskich klubów, na czele z Legią Warszawa, z którą dwukrotnie zdobył mistrzostwo Polski i wystąpił w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Grał także w Szwajcarii, Hiszpanii i Grecji. 17 razy reprezentował reprezentację Polski. Zagrał m.in. na mistrzostwach świata z Japonii i Korei w 2002 roku.

Po zakończeniu kariery został agentem. To on prowadził karierę Roberta Lewandowskiego od czasów, gdy ten grał w Zniczu Pruszków. Drogi Kucharskiego i Lewandowskiego rozeszły się cztery lata temu.