Niesamowita parada. De Gea zabrał gola Moderowi. Tak blisko jeszcze nie był [WIDEO]

We wtorkowy wieczór oczy prawie całego piłkarskiego świata były zwrócone na wracającą po kilku miesiącach Ligę Mistrzów. Szczególnie że już tego dnia odbył się największy hit 1/8 finału rozgrywek PSG - Real Madryt.

Moder był blisko, ale nadal nie ma bramki w PL. United przełamują złą passę

W Premier League jednak również się działo. We wtorek wykorzystano wolny termin na rozegranie zaległego spotkania Manchester United - Brighton & Hove Albion. W pierwszym składzie drużyny gości od samego początku spotkania mogliśmy oglądać Jakuba Modera.

Spotkanie zaczęło się dość niespodziewanie, ponieważ sporą przewagę miała drużyna Brighton. Podopieczni Grahama Pottera stwarzali sobie więcej sytuacji do strzelenia bramki i kilka razy byli bardzo blisko. Świetną okazję miał właśnie m.in. Moder, który oddał precyzyjny strzał głową. Niestety niezwykłą interwencją popisał się Davi De Gea, który pozbawił w ten sposób Polaka debiutanckiej bramki w Premier League.

Polak był z resztą najjaśniejszą postacią swojej drużyny we wtorkowym spotkaniu. Niestety to nie wystarczyło, aby jego drużyna mogła cieszyć się ze zwycięstwa. W 51. minucie swoją pierwszą bramkę w 2022 roku zdobył Cristiano Ronaldo i otworzył wynik. Brighton próbowało doprowadzić do wyrównania, ale bezskutecznie. W 77. minucie pięknym strzałem zza pola karnego popisał się Jakub Moder, ale piłka uderzyła tym razem w poprzeczkę. Ostatnie słowo należało jednak do United. W doliczonym czasie gry swoją bramkę zdobył Bruno Fernandes i ustalił wynik na 2:0.

Manchester United przełamał serię trzech spotkań z rzędu bez zwycięstwa i awansował na czwarte miejsce w tabeli. Brighton natomiast w dalszym ciągu jest na 9. pozycji.