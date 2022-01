Grał w Realu Madryt. Teraz może trafić do ekstraklasy

Lechia Gdańsk intensywnie pracuje nad poszerzeniem składy przed drugą częścią sezonu. Niedawno podano informację, że do drużyny dołączy dwóch obiecujących polskich piłkarzy. Teraz dziennikarze WP Sportowe Fakty donoszą, że do klubu może trafić Jorge Franco Alviz "Burgui".

Były piłkarz Realu Madryt trafi do Ekstraklasy?

To hiszpański piłkarz, który może grać na obu skrzydłach lub środku pomocy. W swojej karierze grał nawet dla Realu Madryt. Tam znajdował się w składach od trzeciego do nawet pierwszego zespołu. Kiedyś Carlo Ancelotti dał mu szansę zagrania w sparingu z Fiorentiną. Zastąpił wtedy Arbeloę w 75. minucie. A to działo się w Warszawie na Stadionie Narodowym.

29- letni zawodnik rozegrał całkiem sporo spotkań w La Liga. Dokładniej chodzi o 100 meczów, w których strzelił 5 goli i zaliczył 7 asyst. Poza Realem grał także w Espanyolu Barcelona, Sportingu Gijon i Alaves. Ten trzeci jest ostatnim klubem, który Hiszpan ma w CV.

Jorge Franco Alviz grał też na zapleczu hiszpańskiej Ekstraklasy, gdzie rozegrał 53 spotkania, w których zdobył 6 bramek i miał 5 asyst. Z ciekawostek warto odnotować, że nim rozpoczął karierę typowego piłkarze, uprawiał futsal.