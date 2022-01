Polski klub ukarany. Były piłkarz poszedł na skargę do FIFA

Cała sprawa rozpoczęła się wtedy, kiedy okazało się, że łodzianie nie wejdą do Ekstraklasy. Do kasy klubu nie wpłynęły spodziewane pieniądze z Canal Plus i zaczęły się kłopoty z wypłacaniem wynagrodzeń zawodnikom. I wtedy Rygaard, ale także Maciej Wolski czy Michał Trąbka złożyli wnioski o rozwiązanie kontraktu.

ŁKS musi płacić Rygaardowi! FIFA po stronie Duńczyka

Prezes ŁKS-u - Tomasz Salski - po jakimś czasie doszedł do porozumienia z Wolskim i Trąbką. Zupełnie inaczej było jednak z Duńczykiem. Ten pozostawał nieugięty i twierdził, że przez niewypłacalność klubu nie może skupić się na graniu w piłkę.

W listopadzie minionego roku ŁKS rozwiązał kontrakt Rygaardem, ale wina była po stronie "pracodawcy". W związku z tym, że umowa piłkarza obowiązywała do czerwca 2024 roku, klub musiał płacić mu pensję do czasu, kiedy ten znajdzie nowy klub. I znalazł, bo pod koniec roku podpisał kontrakt ze szwedzkim BK Hacken.

Wydawać by się mogło, że sprawa znalazła szczęśliwy finał. Klub będzie musiał dalej płacić Duńczykowi, jeśli okaże się, że w Szwecji zarabia mniej. Do czerwca 2024 trzeba będzie wtedy uzupełniać różnicę w wynagrodzeniu. Rygaard postanowił też wywalczyć zaległe pieniądze od ŁKS-u. Dlatego też poszedł z tym kłopotem do FIFA. Dziennikarze tipsbladet.dk donoszą, że ich rodak wygrał sprawę. - Mogę potwierdzić, że Duński Związek Piłkarzy prowadzi działania, by odzyskać te pieniądze - przyznał ofensywny pomocnik .

Teraz łódzki klub, oprócz dwumiesięcznej pensji, ma wypłacić Mikkelowi Rygaardowi także premię za podpis pod kontraktem złożony na początku stycznia 2021 roku. Jeśli ŁKS będzie zwlekał z wypłatą zasądzonych pieniędzy, może zostać ukarany przez FIFA chociażby zakazem transferów.