Oficjalnie: Gwiazda ekstraklasy sprzedana. "Najwyższy transfer od 4 lat"

10 goli i 5 asyst - z takim dorobkiem Yaw Yeboah kończy półtoraroczną grę w Wiśle Kraków. Chociaż w kontekście transferu reprezentanta Ghany wymieniano takie kluby jak Atletico de San Luis i Fenerbahce, to ostatecznie odchodzi on do amerykańskiej MLS.

W czwartek wieczorem krakowski klub potwierdził, że Yeboah został zawodnikiem Columbus Crew. Ghańczyk podpisał półtoraroczną umowę z opcją przedłużenia jej o kolejny rok.

Yeboah odszedł z Wisły

- Yaw jest idealnym przykładem transferów, które taki klub jak Wisła powinien robić. To zawodnik znaleziony przez skauting, pozyskany dzięki dużej determinacji zarządu, który zauważył szansę w niepewnej sytuacji jego klubu. W ciągu 18 miesięcy dał nam dużo na boisku, pokazał się i wypromował - powiedział dyrektor sportowy Wisły, Tomasz Pasieczny, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

I dodał: - Jego transfer do Columbus Crew to najwyższy transfer Wisły od 4 lat, dodatkowo udało się nam zagwarantować oczekiwany przez nas procent od następnego transferu, co w przypadku jego wieku powinno zapewnić klubowi dodatkowe korzyści w przyszłości. Yaw przebył w Wiśle modelową drogę, liczymy, że podobne ruchy uda się nam powtórzyć w przyszłości.

W obecnym sezonie Yeboah był jedną z najbardziej wyróżniających się postaci Wisły Kraków. W 22 spotkaniach w ekstraklasie i Pucharze Polski 24-latek strzelił sześć goli i zaliczył trzy asysty. W samej lidze trafiał do siatki pięciokrotnie, dzięki czemu jest najlepszym strzelcem "Białej Gwiazdy".

Yeboah jest wychowankiem rodzimego klubu Right to Dream Academy. Do Europy trafił w 2014 roku, zasilając młodzieżową drużynę Manchesteru City, z której był wypożyczany do Lille, Twente Enschede i Realu Oviedo. W 2018 roku przeniósł się do CD Numancii, a w sierpniu 2020 roku do Wisły Kraków.