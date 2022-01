Nieprzekonany piłkarz jednak się zaszczepił. Rządowy dekret podziałał

Włoski rząd uchwalił nowe zasady w związku z rozwojem epidemii koronawirusa i nowego wariantu, czyli Omikronu. Na obiektach sportowych może zapełnić się maksymalnie 50 procent miejsc, a kibice muszą zasłaniać usta i nos maseczkami typu FFP2. Dodatkowo sportowcy od 10 stycznia muszą mieć certyfikat covidowy, aby być uprawnionym do treningów i gry na Półwyspie Apenińskim. Włosi są pierwszą nacją spośród czołowych lig europejskich, która musi zmierzyć się z takimi restrykcjami.

Media: Roma będzie w pełni zaszczepiona. Chris Smalling postanowił się przełamać

Sky Sports informuje, że Chris Smalling zmienił swoją decyzję dot. szczepień przeciwko koronawirusowi i zdecydował się przyjąć preparat. Do tej pory Anglik był jednym z dziesięciu zawodników w lidze włoskiej, który postanowił się nie szczepić przeciwko koronawirusowi. Smalling miał przyjąć pierwszą dawkę w czwartek 6 stycznia, żeby tym samym spełnić wymagania rządu i zagrać w spotkaniu z Milanem.

Dlaczego wcześniej Smalling postanowił się nie szczepić? Prawdopodobnie ma to związek z Sam Cooke, żoną zawodnika, która niejednokrotnie dawała do zrozumienia w mediach społecznościowych, że ma poglądy antyszczepionkowe. Partnerka Anglika w publikowanych postach na Instagramie opowiadała się m.in za wolnością wyboru w kontekście obowiązkowych szczepień do podróżowania po krajach czy uczestniczenia w aspektach życia publicznego.

"Reguły to reguły, prawo to prawo. Jeśli rząd podjął taką decyzję ws. szczepień, to musimy tego przestrzegać. Chcemy, żeby piłkarze szanowali prawo, aby mogli tym samym wykonywać swoją pracę. Gdyby nie było takiego obowiązku, szanowalibyśmy decyzję zawodników, co nie chcą się szczepić" - mówił Jose Mourinho na konferencji prasowej przed meczem z Milanem. Chris Smalling występuje w Romie od sierpnia 2019 roku, kiedy to został wypożyczony z Manchesteru United.